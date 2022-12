¿Por qué Uber y Didi no quieren que pagues con tarjeta?

Algunos conductores de Didi o Uber en Puebla han sido denunciados en redes sociales por rechazar viajes si los pagos no son en efectivo. Son varios los poblanos que han denunciado esta práctica en redes sociales.

De acuerdo con las quejas de los usuarios, los conductores, después de aceptar el viaje, preguntan por el método de pago y, en caso de que sea con tarjeta, cancelan el servicio porque prefieren el efectivo, según informa El Universal.

Esta polémica se hizo viral a través de las redes sociales, donde una página de Puebla le preguntó a los poblanos. La polémica publicación lleva hasta el momento poco más de 174 comentarios.

Algunos de los usuarios que respondieron la publicación comentaron que esto pasaba porque así evitaban impuestos, mientras que otros aseguraron que esta práctica se debe a que así podían pagar la gasolina de los viajes. Otros más opinaron que no deberían hacer eso

“Aún recuerdo cuándo pedí mi primer Uber: el conductor se bajó del coche, me abrió la puerta (me quedé de), me ofreció agua, me preguntó por la música, por la temperatura; todo fue bellísimo. Ahora tengo que llevar efectivo de a huevo porque si no se enojan y me cancelan”.

“Para robarte, ya me tocó una ocasión que me dejaron un saldo pendiente porque según no pagué el efectivo y por la necesidad de tomar otro tuve que pagar; ya que no me resolvió nada la plataforma”.

“Porque el efectivo les cae al momento y en tarjeta Uber se los detiene 2 semanas, de hecho muchos tienen deudas con Uber”. Porque para retirar el pago en tarjeta tarda días y en efectivo es mucho mejor para traer por cualquier emergencia.”

“Creo que porque la mayoría trabaja como “socio” del dueño del carro, además que con pago con tarjeta le hacen las deducciones que pagando en efectivo no las tendrían”, son algunos de los comentarios.

