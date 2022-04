Por omisiones en búsqueda de Debanhi, retiran del cargo a dos fiscales

Dos titulares de fiscalías especializadas fueron removidos de sus cargos debido a la detección de deficiencias en la búsqueda de la joven Debanhi Susana Escobar, informó la Fiscalía de Nuevo León.

El fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, dijo en rueda de prensa, que ante la detección de omisiones y errores durante la búsqueda de la joven, se inició un procedimiento administrativo que derivó en el cese del fiscal especializado en Personas Desaparecidas y del fiscal especializados en Antisecuestros.

“Detectamos algunas deficiencias, algunos detalles que, a partir del lunes, después que hablé con Mario, di la instrucción de que se iniciaran los procedimientos de responsabilidad con todos los que intervinieron en el proceso de búsqueda".

“Tomé la decisión de remover del cargo al que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desparecidas y del fiscal especial en Antisecuestros”, dijo.

La investigación aún no concluye, afirma Fiscalía

Debanhi Escobar y presunto chofer que le tomó la última fotografía.

La Fiscalía General del Estado presentó avances de la última inspección realizada ayer en el motel Nueva Castilla y aclaró que la investigación por la muerte de Debanhi aún no termina.

“Vamos a trabajar como te lo prometí, vamos a esclarecer el caso y que quedes satisfecho tú y tu familia y las familias de Nuevo León”, dijo el fiscal a el padre de Debanhi.

Y añadió que “la investigación no ha terminado, hemos estado recolectando datos de prueba, ayer concluyó una diligencia; se recolectaron algunos datos y así van a haber entrevistas, no ha terminado no hemos concluido”.

Fiscal de NL designa a vocera para el caso Debanhi

Griselda Núñez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres

Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Nuevo León, designó a Griselda Núñez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, como vocera especial para el caso de Debanhi Escobar, quien dará a conocer detalles de la investigación sobre la muerte de la joven.

"Después de que se encuentra a Debanhi, inmediatamente se ordenó que este asunto lo conociera la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres a cargo de la licenciada Griselda Núñez Espinoza, quien, a partir de hoy, la voy a designar como vocera oficial para este caso ante todos los medios", informó Guerrero en conferencia de prensa.

