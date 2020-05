“Por no difundir un foro provida fue destituida”, denuncia funcionaria de Oaxaca

La directora del Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaquelina Escamilla Villanueva, acusó al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín y su esposa, Patricia Beinfield López, presidenta honoraria del DIF Municipal, de su destitución luego de no difundor en redes sociales una conferencia provida.

Información publicada por Expansión Política, refiere que el foro “Preservar la vida. La máxima necesidad en este tiempo” se transmitiría el pasado miércoles 27 de mayo a las 18:00 horas a través de la página oficial del Instituto Municipal de las Mujeres, sin embargo, por fallas técnicas, no se concretó el evento.

“Por no difundir un foro provida fue destituida”, denuncia funcionaria de Oaxaca

Manifiesta que ha sido amenazada por el alcalde de Oaxaca

A través de un video que compartió Jaquelina Escamilla explica que aunque le notificó al alcalde de Oaxaca, que se trató de una falla técnica y no de una cuestión personal, él decidió separarla de su cargo.

“Una conferencia que se iba a transmitir el día de hoy, desafortunadamente, y lo he comentado con el presidente municipal, ha habido fallas técnicas, lo que no ha permitido que se haga la conferencia como instruyó el presidente municipal.

"Me acaba de hablar por teléfono (el alcalde) y me dice que si no se presentaba la conferencia, me pedía de inmediato mi renuncia (...) se me hace violatorio a todos mis derechos", expresó Escamilla Villanueva.

Aunado a ello, denunció que desde el pasado viernes, cuando compartió la conferencia de la senadora Citlalli Hernández denominada “Derechos de las mujeres; derecho a decidir, por una maternidad libre y segura”, comenzó a recibir amenazas de parte del presidente municipal y Patricia Benfield, por lo que responsabilizó al edil de cualquier atentado que pudiera sufrir.

“No es posible que en pleno 2020, un tipo que se supone lo pusimos como representante del pueblo, violente mis derechos políticos”, expresó Jaquelina.

Es preciso señalar que hasta el momento, el alcalde Oswaldo García no ha emitido una postura respecto a la denuncia de Jaquelina Escamilla, pero funcionarias federales ya condenaron la destitución.

Condena Inmujeres violencia política

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), condenó las acciones del alcalde de Oaxaca de Juárez al tiempo de señalar que se trata de violencia política y de género.

Además, en la cuenta oficial del Inmujeres se expresó apoyo y solidaridad a Escamilla, afirmando que darán seguimiento a su caso.

Me solidarizo con Jaquelina Escamilla, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Oaxaca, por la violencia política ejercida en su contra por parte del titular del Ayuntamiento. Ninguna autoridad debe obstaculizar los derechos de las mujeres. #NoEstásSola. — Nadine Gasman (@nadgasman) May 28, 2020

También la senadora Citlalli Hernández lamentó que las autoridades tomen decisiones en función a "presiones religiosas y retrógradas" que se oponen a los derechos de las mujeres.

"(Este caso) pone de manifiesto el nulo compromiso de la autoridad municipal (de Oaxaca) con las mujeres y el uso de recursos públicos (...) para promover posturas religiosas en la entidad, lo que atenta contra los derechos de las mujeres y el orden constitucional", expresó.

Te puede interesar: Indigentes con alcoholismo crónico mueren en Central de Abasto de Oaxaca

Manifiesto mi total apoyo a Jaquelina Escamilla para enfrentar la violencia política ejercida por parte del Presidente Municipal @oswaldogarciaj.



No daremos ni un paso atrás, ni permitiremos que se atente contra nuestros derechos.



Jaquelina #NoEstasSola pic.twitter.com/bUsur0OzR6 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 28, 2020

Citlalli Hernández anunció que, a partir de esta situación, presentará una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra Oswaldo García, cuyo comportamiento, enfatizó, "está lejos de los principios" del partido político.