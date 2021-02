Por más frío, Sener llama a usuarios a ahorrar energía

Debido a que en las próximas 48 horas entrará el frente frío número 36 a territorio nacional, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, exhortó a la población a ahorrar electricidad para mantener el Sistema Eléctrico Nacional.

Dijo que con el ahorro de energía se podrá garantizar el suministro de luz a todos los mexicanos, sobre todo en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entidades que en los últimos días se han visto afectados por el clima gélido que comparten con Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa diaria de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la titualr de la Secretaría de Energía dijo que es importante tomar acciones desde casa.

Sener pide ahorrar energía por frente frío

Ahorro de energía pide Sener a la población ante la contingencia

“Exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de la energía, este ahorro eficiente es: si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas, si no tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, pues desconectarlo”.

El llamado de la secretaria de Energía ocurre luego de que en los últimos dos días el suministro de energía eléctrica se ha visto afectado principalmente en el norte y noreste de México tras una ola de frío que azotara en Texas, Estados Unidos.

Y es que las bajas temperaturas han provocado que se congelaran los ductos de gas y, como consecuencia, se suspendiera el envío de gas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el pasado martes, el Centro Nacional de Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunció que, durante las 6 de la tarde y las 11 de la noche del 16 de febrero, habría cortes aleatorios en diversos estados de la República.

La medida se aplicó en 26 estados , esto debido al aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrirla.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para este día, el frente frío 36 se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y gradualmente sobre el oriente del país.

Agregó que este fenómeno entrará en interacción con la corriente en chorro polar, que dará origen a la Décima Tormenta Invernal sobre Estados Unidos (EU) y originará ambiente frío a gélido, lluvias y rachas intensas de viento en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana.

