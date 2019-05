Por intentar DEFENDERSE, Krauze queda en RIDÍCULO; AMLOVERS lo acaban en Twitter

Durante la conferencia matutina de este lunes 27 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el término “hampa del periodismo”, fue acuñado por el polémico historiador, Enrique Krauze.

“Sí fue fuerte, pero siempre ha existido el hampa del periodismo, esa es la verdad” aseguró AMLO presidente, “¿Saben quién acuñó esa frase? o algo parecido. No, pero no me equivoco, creo que fue el, Enrique Krauze.