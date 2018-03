Por homicidio culposo de 26, capturarán a dueña del Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México libró dos órdenes de aprehensión en contra de Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen, acusada por el homicidio culposo de 26 personas y por el delito de uso de documento falso. Fuentes judiciales explicaron que una de las órdenes de aprehensión se solicitó derivado de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) por el uso de un documento falso para construir su departamento en el tercer piso del inmueble. La otra orden se solicitó por la muerte de 19 niños y siete adultos dentro del colegio, durante el sismo del 19-S. Excélsior documentó que Mónica García había sido notificada por la PJG capitalina en el despacho de su exabogado, Moisés Castillo, pero la mujer lo revocó y contrató a un nuevo abogado. El anterior litigante aseguró que fue revocado luego de le propusiera a Mónica García la creación de un fideicomiso para reparar a las víctimas por el derrumbe del colegio, además le tramitó una suspensión provisional para evitar que fuera detenida, pero se desconoce si le pagó la garantía de 500 mil pesos para hacerlo válido. Su actual abogado, Javier Coello Trejo aseguró que ampliaría el amparo, pero no detalló en qué sentido lo haría. Este diario entrevistó al litigante, quien aseguró que la parte del colegio Rébsamen que colapsó durante el sismo fue construida en 1983 incluido el departamento de la mujer ubicado en el tercer piso. No obstante, imágenes históricas captadas en Google Maps muestran que el colegio no contaba con el departamento al menos hasta 2011. Por lo que la estrategia legal de los abogados de la dueña del colegio se centra en demostrar que Mónica no construyó nada en la zona donde colapsó el edificio. Javier Coello asegura que el edificio tiene sus papeles en regla y que fue el abogado Max Betancourt quien edificó la escuela. La actual defensa de la dueña del colegio sostuvo que se trata de víctimas de una catástrofe natural y sólo serán reparadas si un juez determina que su clienta es culpable. “Las víctimas son víctimas de un sismo, de un desastre natural. Claro que duele mucho pero ¿y qué poder hacer?, no podemos revivirlos. Lo que estoy diciendo es que esperen a que haya un juicio justo, si lo hay”, sentenció Coello Trejo.

