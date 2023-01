Por esta razón AMLO se tituló de la UNAM sin saber inglés

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las razones por las que obtuvo el título de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) sin dominar el idioma inglés.

Como bien se sabe, AMLO no domina el idioma anglosajón, y ello le ha valido diversas críticas entre la ciudadanía, sin embargo el dirigente federal dio a conocer en conferencia de prensa matutina que a finales de los años 70, optó por otra manera de titularse.

Titulación de AMLO sin el idioma inglés

AMLO declaró que eligió traducir otros dos idiomas para titularse

AMLO dio a conocer que en los tiempos en los que consiguió la titulación en la licenciatura de Ciencias Políticas, aparte de acreditar el dominio del idioma inglés, existía otra opción, la que era titularse por la comprensión de lectura en dos lenguas y él eligió el idioma francés y portugués.

También informó que su titulación fue años después de haber cursado la carrera y luego a que se regresó a Tabasco, su estado de origen, para trabajar como delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI).

“A veces hay cuentas falsa, y `bots´, pero uno (tuit) donde dice que por qué si yo me titulé sin cursar el inglés me dieron mi título. Se los explico: cuando yo termino las materias en la facultad, pues me voy a trabajar a Tabasco al INI, como pasante.

Después declaró que cuando volvió a la Ciudad de México, hizo su tesis para obtener la licenciatura en Ciencia Política, y aparte de los créditos, el Servicio Social, se necesitaban en aquel entonces el examen profesional, la tesis y el dominio de un idioma ya fuera inglés, francés o dos traducciones, por lo que eligió dos traducciones y duró seis meses en un curso en el Central de Lengua Extranjera de la UNAM, hizo su traducción de lectura de francés y portugués, dando a entender que en ese entonces era una cosa u otra.

Críticas a AMLO por no hablar inglés

AMLO fue criticado por no hablar inglés en Washington con Joe Biden

Anteriormente, AMLO se habría reunido en julio del 2022 con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y derivado de esta reunión, el mandatario mexicano recibió críticas por no hablar inglés en una reunión con Biden en Washington.

La crítica en ese momento la comenzó un presentador de Fox News cadena republicana, quien aparte de criticar la postura del presidente Biden a México con respecto a ser ‘más duros con nuestros vecinos del sur’, cuestionó si AMLO sabía hablar inglés:

“¿El presidente de México no habla inglés? Hemos tenido líderes mexicanos previos que vienen a este país y que hablan inglés frente a nuestros presidentes y vicepresidentes. Sólo me quiero asegurar, porque recuerdo a Vicente Fox que hacía entrevistas con la cadena Fox y era muy combativo”, resaltó el presentador.

También en México, la oposición hizo el mismo cuestionamiento acerca de que el tabasqueño no haya hablado inglés frente a Biden, pero las críticas apuntaron en que AMLO no está obligado a hablar en otro idioma, además de que Biden tampoco habla otra que no sea la materna.

