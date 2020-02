Por corrupción investigarán a jueces de Morelos

Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, anunció que se iniciarán carpetas de investigación en contra diversos jueces del estado que fueron vinculados con acciones ilegales o actos de corrupción, mismo que han impedido el correcto avance judicial contra ex funcionarios, ex alcaldes y ex legisladores por diversas acusaciones.

La Fiscalía Anticorrupción reconoce que el @TSJMorelosOf se integra en su mayoría por personas honestas que enaltecen la administración de justicia, sin embargo, en nuestro quehacer, advertimos posible corrupción en la actuación de algunos juzgadoreshttps://t.co/QTtd1UkkB8 pic.twitter.com/eAuxR6X6KU — Fiscalía Anticorrupción Morelos (@FECC_MORELOS) February 17, 2020

Salazar Núñez aseguró que, a pesar de que la gran mayoría de los jueces en el estado de Morelos son conocidos por su honestidad y por su lealtad a la justicia, también se tienen detectados algunos casos en donde se hace evidente que “circunstancias extraordinarias” se han interpuesto con el fin de evitar el procedimiento y posterior castigo en contra de determinados servidores públicos de la entidad.

De esta manera hizo referencia a los posibles casos de corrupción en que algunos jueces han beneficiado a exfuncionarios en Morelos para no ser procesados.

También te puede interesar: AMLO envía al Congreso iniciativa para eliminar el fuero

AMLO hizo un llamado a los jueces y magistrados de México para no caer en actos de corrupción

“Reconozco que el Poder Judicial del estado de Morelos se integra en su gran mayoría por mujeres y hombres honestos, que enaltecen la tarea (...) sin embargo, en nuestro quehacer diario, hemos advertido, posible corrupción en la actuación de algunos juzgados, y en tal virtud y ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía Anticorrupción iniciará carpetas de investigación por posibles actos deshonestos de algunos juzgadores”, señaló el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Juan Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción de Morelos

Estas declaraciones se dan después de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hiciera un llamado a todos los jueces y magistrados de México para que eviten a toda costa caer en actos de corrupción, mismos que permiten el regreso, casi de manera inmediata, de los delincuentes a las calles.

El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, aseguró que en el estado ya se tienen detectadas algunas conductas ilegales por parte de algunos jueces, mismos que serán investigados con el fin de esclarecer todos los casos posibles.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.