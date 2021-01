Por caso Cienfuegos, la relación entre México y EU se complicará, advierte Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, advirtió que podrían existir serios problemas de confianza con el gobierno de Estados Unidos en caso de que revelen nueva evidencia relacionada con el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien acusaban por delitos contra la salud y estar involucrado con grupos criminales de México.

Actualmente, dijo el canciller mexicano, confían en que la evidencia que recibieron de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) estén involucrados todos los elementos que hallaron para crear el caso contra el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

“No se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros, no se vale que de la agencia después alguien diga que esos no eran, sino que había otra llamada, porque entonces es otra vez problema de confianza y, yo diría, (un problema) muy serio”, recalcó.

México perdería la confianza en Estados Unidos

Y es que, como parte del acuerdo entre México y Estados Unidos, el país vecino proporcionó a la Secretaría de Relaciones Exteriores todas las evidencias que poseía en el caso contra Cienfuegos.

Estas evidencias fueron recibidas por la SRE y fueron enviadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se diera el seguimiento correspondiente.

Tras la conclusión de la investigación de la Fiscalía de los elementos que envió la DEA de Estados Unidos, se determinó no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda.

Como informamos en La Verdad Noticias, la tarde del viernes la secretaría que encabeza Marcelo Ebrard hizo público la evidencia contra Salvador Cienfuegos. Se trata de más 700 páginas escaneadas en formato PDF que registran fotografías de conversaciones, personas y vehículos.

Es por ello, que el secretario de Relaciones Exteriores declaró que podría haber un serio problema de confianza con Estados Unidos, si surgen nuevas evidencias que el país norteamericano se reservó en el caso de Cienfuegos Zepeda.

“Dije que para México sería impensable -dije suicida-, no hacer nada, pero ojo, lo que hizo la fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos, lo que nos informa la fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general, es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo”, recalcó Ebrard.

