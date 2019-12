Por TORTURA, piden que García Luna sea juzgado en México

Gerardo García Luna podría ser juzgado en México por los delitos de tortura y fabricación de pruebas, ésto luego de que familiares de Israel Vallarta Cisneros, detenido en 2005, junto a quien fuera su pareja, la francesa Florence Cassez, y que fue liberada por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo solicitaran así.

María Guadalupe Vallarta Cisneros, hermana del que fue identificado como líder de la banda "Los Zodiaco", lamentó que mientras al exsecretario de Seguridad Pública Federal se le respeta la presunción de inocencia en Estados Unidos, aquí en México quienes fueron detenidos durante su administración y se les fabricaron delitos, sigan sin mostrar su inocencia.

"Yo quisiera que el fuera juzgado en México también, pero los delitos que aparete de los que se le acusa y que también sea juzgado aquí", comentó.

Agregó: "Y yo no sé si sea culpable o no lo que yo sí sé es que Israel y los casos de mi familia y otros presos que están ahí que fueron víctimas de tortura no tuvieron ese privilegio".

La pareja fue detenida en 2005 y sólo la mujer fue liberada

Luego de una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien le expusieron su demanda de justicia al cumplirse este mes de diciembre 14 años de detención de Israel, Guadalupe Vallarta señaló haber sentido coraje y dolor en contra de García Luna, aunque ahora ese sentimiento ya cambió.

"Me da gusto y se los digo ahora, que él esté padeciendo lo mismo que mi hermano, es lo mínimo de lo que Israel padeció porque fue torturado en la prisión", dijo.

Señaló que su familia ha sufrido mucho por la detención de más parientes suyos que igual han sido torturados.

Los seres queridos del detenido buscan el respaldo de la Secretaría de Gobernación (Segob), particularmente de la titular, quien como ministra de la Suprema Corte en enero de 2013 invalidó el proceso judicial contra Florence Cassez por la irregularidades de la detención, lo que permitió su libertad.

"Nosotros también sumamos que hay pruebas de descarga que se deben de tomar en cuenta para dar ese veredicto positivo", sostuvo la entrevistada.

El objetivo es que la defensa de Israel Vallarta pueda buscar a través de un amparo se apliquen los mismo criterios que se hicieron en su momento para la liberación de la francesa, al determinar que le violaron sus derechos humanos y se le negó un proceso justo.

