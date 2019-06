Por “GORDITOS”, policías federales quedan fuera de la Guardia Nacional de AMLO

Por no cumplir con los estándares físicos de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al menos 625 elementos de la división de Fuerzas Federales y de la Gendarmería de la Policial Federal (PF) fueron transferidos al Instituto Nacional de Migración (INM).

Los policías “gorditos” estarán ayudando en la contención de extranjeros en las fronteras sur y norte de México; Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

La Guardia Nacional pide un indice de Masa Corporal (IMC) menor a 28 por ciento

Según POLÍTICO.MX, los elementos fueron condicionados a que si no aceptaban irse al INM por seis meses o lo que dure la emergencia migratoria, no podrán realizar nuevamente el examen de ingreso a la Guardia Nacional, ya que “muchos no cuentan con el peso ideal que se requiere”.

Aparentemente se filtró un audio donde decían que una vez que concluya el plan migratorio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los policías pasados de peso podrán tomar la decisión de permanecer en el INM o regresar a la Policía Federal; pero antes de eso tendrán que pasar otra vez la evaluación medica.

El gobierno de AMLO desplegó en desplegó en 23 municipios de la frontera sur de México a 6 mil 300 elementos de la Guardia Nacional para apoyar al INM.

¿QUE ES LO QUE PIDE LA GUARDIA NACIONAL?

Tener entre 18 y 29 años de edad

Mexicano de nacimiento y sin otra nacionalidad

Soltero

Buena salud fisica y mental

Sin antecedentes penales

Estatura mínima: hombres 1.63 mts. y mujeres 1.55 mts.

Índice de Masa Corporal (IMC) menor a 28 por ciento

Sin perforaciones

Con tatuajes, con tamaño no mayor a 10x10 centímetros.