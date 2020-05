Por Día de la Madre comerciantes acuerdan evitar aglomeraciones

En el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, los comerciantes llegaron a un acuerdo para prevenir un colapso a la economía y evitar aglomeraciones por los festejos del 10 de mayo. Incentivaron las ventas con pedidos a domicilio antes y durante el Día de la Madre.

Todo esto es con el objetivo de evitar más contagios del nuevo coronavirus (covid-19) con el acumulamiento de personas en lugares pequeños.

A través de una reunión virtual en la Oficina de la Presidencia municipal, el alcalde Héctor Castillo y los comerciantes llegaron al acuerdo de intensificar las medidas sanitarias en sus respectivos establecimientos previo durante y después de la celebración del Día de la Madre, festejo que es significativo para México.

El alcalde pide a los comerciantes seguir los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud estatal y federal.

Durante la misma charla en línea con los comerciantes establecidos, Héctor Castillo aclaró que no se está incentivando a que la gente salga a celebrar el 10 de mayo, sino que se están tomando medidas para evitar más contagios de covid-19.

“Los que no viven con su mamá no vayan porque no le estarán llevando un obsequio sino el virus”.