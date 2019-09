Popocatépetl registra dos potentes EXPLOSIONES y poblaciones ven caer ceniza

Durante la mañana de este martes el Popocatépetl ha presentado una fuerte y estruendosa actividad la cual fue reflejada en dos explosiones con altas columnas que contenían ceniza, misma que se dispersó en algunas poblaciones cercanas, en un lapso menor a 30 minutos.

Ante las evidentes explosiones que ha presentado el volcán Popocatépetl, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ha reportado que los sistemas de monitoreo del coloso registrado una explosión a las 07:05 horas la cual tuvo una columna eruptiva con contenido de vapor de agua y ceniza que superó el kilómetro y medio de altura.

Ceniza se dispersa en poblaciones por explosiones del Popocatépetl.

Posteriormente, tan solo 20 minutos después, a las 07:25 horas, se registró una exhalación que fue acompañada por otra columna eruptiva de ceniza que contenía también vapor de agua y gases, ambas superaron que alcanzó una altura superior al kilómetro y medio de altura y el viento las dispersó al norte del estado.

Pese a este tipo de actividad explosiva del Popocatépetl, el Cenapred ha informado que la actividad del volcán Popocatépetl se encuentra dentro de lo que puede ocurrir en el nivel del Semáforo que es Alerta Volcánica Amarillo Fase 2.

¿Qué hacer en caso de caída de #CenizaVolcánica ����?

���� Cubre nariz y boca con un pañuelo y usa gafas para proteger ojos.

�� Barre los techos, patios y calles.

�� No la arrojes a los desagües, puede obstruirlos.

�� Permanece en casa el mayor tiempo posible. #PueblaResiliente pic.twitter.com/oNxYo1A7ku — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) September 24, 2019

Sin embargo el Cenapred recomienda que debido a la actividad del coloso, no acercarse al Popocatépetl, sobre todo al cráter y mantener la franja de seguridad debido a la posibilidad de caída de fragmentos balísticos.

Ahora bien, las autoridades como la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que la ceniza de las emisiones del volcán Popocatépetl se dirige hacia San Martín Texmelucan, Tlahuapan, San Salvador el Verde, Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Tochimilco dentro del territorio poblano; y hacia Morelos y el Estado de México.

Para quienes tengan la intención de acercarse al volcán el Cenapred informa que no se puede continuar la cercanía al volcán en un radio de 12 kilómetros, esto por seguridad para no sufrir la caída de algún proyectil balístico, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.