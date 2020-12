Ponen en cuarentena a viajeros de Reino Unido en NL

La Secretaría de Salud de Monterrey, Nuevo León implementó restricciones para los viajeros provenientes del Reino Unido, quienes deberán someterse a confinamiento y filtros sanitarios al llegar al estado, para evitar contagios de la mutación del COVID-19.

De acuerdo con Manuel de la O, titular de la deèndencia en la entidad, explicó que la medida será impuesta debido a que actualmente se investiga una nueva cepa de COVID-19 con 17 cambios en la proteína Spike, que se presume es más contagiosa.

“Vamos a tener un operativo checando los vuelos que ingresen a Nuevo León, allá en la Ciudad de México va a haber un filtro para detectar el COVID-19, nosotros vamos a tener otro. Los que lleguen de Gran Bretaña, los vamos a poner en cuarentena, 14 días encerrados.

“En primer lugar, no vengan. Si tienen familiares aquí, aguántense hasta que esto se controle y ya puedan viajar. No es recomendable viajar. Por lo pronto no vamos a permitir que venga nadie de allá, vamos a romper la cadena de transmisión del virus quedándonos en nuestras casas”, dijo .

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Manuel de la O, aceptó que el coronavirus será una de las principales causas de muerte en México, por lo que dijo que se reforzarán las estrategias de las autoridades enfocadas en la prevención de contagios, pero aseguró que la mayor parte de la responsabilidad la tiene la población civil.

Nuevo León alcanzó hoy las 6 mil 224 muertes por COVID-19. De acuerdo con los datos dados a conocer por la Secretaría de Salud estatal, el número de contagios alcanzó 117 mil 736.

Para esta semana, se programaron 40 vuelos desde Londres con destino a la Ciudad de México y 7 a Cancún. Aunque países como Holanda, España, Portugal y Bélgica han cancelado vuelos y enlaces de tren relacionados con Inglaterra, en nuestro país no se han anunciado decisiones similares hasta el momento.

Te presentamos los casos totales de #COVID19 en el Estado de #NuevoLeón hasta el día de hoy. pic.twitter.com/RwUFkIT0Tj — Secretaría de Salud de Nuevo León (@NlSalud) December 21, 2020

El grupo de investigación Genómica de Reino Unido, que hace secuenciaciones genéticas al azar con pruebas positivas a coronavirus, detectó la mutación a la que se ha hecho referencia. Hasta el 13 de diciembre, se habían contabilizado mil 108 infectados.

