“Polleros” usan ruta por Samalayuca para evadir retén

Los traficante de personas, mejor conocidos “polleros” hace hasta lo imposible para cumplir con sus objetivos y llegar hasta la frontera, por lo que recientemente se dio a conocer utilizan treinta kilómetros de brechas y caminos vecinales, situados entre el rancho El Vergel y el ejido Ojo de la Casa con el fin de evadir el punto de revisión militar.

De acuerdo con el presidente de Samalayuca, Javier Meléndez, los traficantes atraviesan arenales y piedras, luego conducen al camino que utilizan los empleados del gasoducto Samaluyca-Sásabe del Grupo Carso y que termina justo en el kilómetro 4 de la carretera a Janos.

Cabe señalar que dicho punto se ubica a muy corta distancia del puerto fronterizo Jerónimo-Santa Teresa, en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, el cual también conecta a la colonia Anapra.

“Estas rutas son utilizadas por tres bandas, las que trafican personas, drogas y ganado”, informó el presidente ejidal.

“Polleros” usan ruta por Samalayuca para evadir reten

Asimismo, sostuvo que los “polleros” abrieron caminos entre rancherías y reservas naturales protegidas situadas a las faldas de la sierra de Samalayuca.

“Polleros” usan ruta por Samalayuca para evadir reten

Hasta el momento se desconoce si los lugareños se encuentran involucrados con los grupos delictivos responsables del tráfico de personas.

“Hemos advertido a los ejidatarios y rancheros que no niegan la ayuda humanitaria, no pueden negar agua, comida o un espacio para que descansen los migrantes que han llegado caminando a sus propiedades, pero lo que no pueden hacer es lucrar con esas personas, es delito”, informó el presidente.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Cabe señalar que los ejidos pertenecen al municipio de Juárez, sin embargo, se detalló que la Policía Municipal no patrulla por la complejo del terreno.

Te puede interesar: Rescatan a 150 migrantes que viajaban en un pequeño camión de carga en Veracruz

El camión se hizo pasar por transportado de verduras; en su interior lleva

“Aquí hay varios caminos, uno de ellos se conoce como Ojo de Punta y todos llegan al ‘puerto’, que es el acceso ubicado en el kilómetro 4 de la carretera a Casas Grandes. Ahí bajan y continúan la ruta hasta el puente internacional”, sostuvo el presidente ejidal.