Políticos más ODIADOS de México ¡El PRIMER lugar no es Peña Nieto!

A lo largo de la historia de nuestro país, decenas de políticos se han aprovechado del poder que tienen como funcionarios públicos y saquearon económicamente al país, cometiendo actos de corrupción, aceptando sobornos y adueñándose de propiedades que le pertenecen a los mexicanos.

Los cargos administrativos en sexenios anteriores, han sido asignados a personas equivocadas que tienen además, un pasado cuestionable y con acciones totalmente deshonestas.

Gran parte de los políticos, piensan en beneficio propio, y lejos de ayudar al pueblo mexicano, piensan de manera egoísta.

De entre las razones más comunes en la que logran llegar al poder, es por influencias, dinero y “escalando” de manera deshonesta.

POLÍTICOS MÁS ODIADOS

De manera sorprendente, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, no ocupa el primer lugar. Se trata de Carlos Salinas de Gortari, ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de la mano de dicho partido, llegó a la presidencia de nuestro país durante el periodo 1988 a 1994 y se dice, que logró estar a la cabeza de la República gracias a un fraude electoral que se debió a una presunta “caída del sistema”. Durante su administración, firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que provocó severos problemas a México. Además, su hermano, se hizo millonario siendo funcionario público.

En segundo lugar, está el ex presidente más reciente de nuestro país, Enrique Peña Nieto. Su administración, es catalogada como la más impune, ya que permitió millonarios fraudes que lo beneficiaron su cuenta de banco. Ayotzinapa, fue uno de los casos más polémicos y estremecedores que marcaron a los mexicanos. Dejó a nuestro país hundido en una severa pobreza.

Felipe Calderón Hinojosa, antecesor de Peña Nieto, llegó a la presidencia de la República de la mano del Partido Acción Nacional (PAN),y se presume, también logró el triunfo gracias a un fraude electoral, curiosamente, se fue la luz. El caso de la Guardería ABC, en donde murieron decenas de niños y dejó a cientos gravemente heridos y con marcas que llevarán toda su vida. Se especula, que familiares de Margarita Zavala, entonces primera dama de México, están involucrados en la tragedia.

Fue el presidente que inició una sangrienta guerra contra el narcotráfico, que hasta la fecha, sigue cobrando cientos de vidas.

