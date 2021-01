Políticos de la 4T y la oposición reaccionan al contagio de COVID-19 de AMLO.

Luego de que el jefe del Ejecutivo federal anunciara haber dado positivo al coronavirus, desde sus cuentas de Twitter, personajes políticos enviaron muestras de apoyo al presidente AMLO y desearon su recuperación del COVID-19, que recientemente anunció dio positivo.

Uno de los políticos que envió un mensaje al mandatario nacional fue el ex candidato del PRI, José Antonio Meade quien aseguró que tendrá a AMLO en sus plegarias, esperando que todo salga bien con la salud del Jefe del Ejecutivo.

Mientras tanto, el panista, Felipe Calderón no se quedó atrás, también recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje al presidente López Obrador, puntualizando que desea ‘sinceramente’ que AMLO se recupere.

Reaccionan a contagio de AMLO en redes sociales

Quien no podía faltar en los buenos deseos para el presidente fue el diputado, Gerardo Fernández Noroña. Quien escribió en su cuenta de Twitter: “Pronta recuperación compañero presidente @lopezobrador_”, citando la publicación del mandatario.

La Verdad Noticias informa que, quien hasta el momento ha brillado por su ausencia es el polémico ex presidente, Vicente Fox, quien no se ha pronunciado ante el anuncio de contagio por COVID-19 de AMLO. Sin embargo, quien sirvió como su portavoz en jefe y secretario particular, el abogado y político mexicano, Alfonso Durazo, escribió en su cuenta personal:

“Le expreso al Presidente @lopezobrador_ mis sinceros deseos de recuperación; que su gran fortaleza y determinación nos permitan tenerlo pronto nuevamente en el cumplimiento de sus responsabilidades”.

El presidente @lopezobrador_ informó que se ha contagiado de COVID-19. Su trabajo incansable y su decisión de respetar sin privilegios el plan de vacunación lo situó en la vulnerabilidad de cualquier persona. Admirable. Elevamos oración por su pronta recuperación. Lo necesitamos — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 25, 2021

En cuanto a integrantes de su gabinete, Olga Sánchez Cordero aceptó la instrucción presidencial y expresó que se encargará de atender las conferencias de prensa diarias.

“Le deseo pronta recuperación, Señor presidente, y, por su puesto, de acuerdo a su instrucción atenderemos las conferencias matutinas para conseguir informando a los mexicanos con responsabilidad y compromiso.

Le deseo pronta recuperación, Señor presidente, y, por supuesto, de acuerdo a su instrucción atenderemos las conferencias matutinas para seguir informando a los mexicanos con responsabilidad y compromiso. https://t.co/jdQ4sLMQjM — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 25, 2021

"Felizmente, el presidente se encuentra estable, los síntomas son leves. Él expresa un #COVID19 leve. Se encuentra resguardado en su domicilio. Hay especialistas en la materia bajo su atención, coordinados por el titular de la @SSalud_mx": dijo el Dr. Jorge Luis Alomía sobre AMLO.

