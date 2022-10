Policías sacan del Metrobús a mujeres en presunto estado de ebriedad

Usuarios del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) volvieron a presenciar una intensa trifulca: en esta ocasión, las protagonistas fueron dos mujeres en presunto estado de ebriedad y algunos elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con Infobae, a través de redes sociales se viralizó un video del enfrentamiento a golpes, empujones y groserías que comenzó luego de que los policías intentaron bajar a las mujeres del transporte.

Al principio una mujer policía intentó entablar un diálogo con la primera mujer de cabello rojo y lentes, quien se aferró a los tubos y agarraderas del transporte ante los esfuerzos del elemento. Sin embargo, terminó por perder el equilibrio y caer afuera de la unidad.

Mujeres agreden a policías en el Metrobús

Ante ello, la mujer se reincorporó y comenzó a lanzar puñetazos a un segundo policía, el cual intentaba sacar a la segunda de la unidad quien vestía un suéter blanco y pantalón de mezclilla. Ambas mujeres terminaron por agredir verbal y físicamente al elemento quien les pedía calmarse.

“¡Cálmese! ¿Qué le pasa? Ni siquiera les estamos pegando (...) ¿Por eso se pone en ese estado?”, expresaba el policía adscrito a la SSC quien luchaba por impedir que reingresaran al Metrobús de la CDMX.

Fue entonces que el elemento se vio obligado a empujar a una de las mujeres a la banqueta por morderlo en una mano. En lo que ésta se reincorporaba, la otra intensificó los golpes hacia la cara del oficial.

La policía terminó por detener a las mujeres

Sin embargo, la intensidad de las agresiones terminaron con la paciencia del oficial quien optó por someter y esposar a la mujer del suéter blanco, mientras que la segunda fue contenida por tres elementos de la Secretaría.

“P*nche vieja loca, me cae. ¡Cálmate!”, “¡Agárrenla jefe! Está loca”, “Si no sabes, no tomes”, ”Vienen tomadas”, “¿Para qué chupas?”, “Vienen drogadas”, expresaron las personas que atestiguaron el enfrentamiento.

