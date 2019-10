Policías le hacen “calzón chino” a vendedora en la CDMX (VIDEO) 

Una mujer vendedora de churros de la Ciudad de México (CDMX), denunció los hechos de violencia que sufrió por parte de un grupo de policías de la capital, quienes hicieron uso de su autoridades para abusar de la fémina.

A través de redes sociales, circula un video en donde se puede observar a la víctima sostener una canasta con algunos chorros, mientas el resto del producto se encuentre regado en el cruce de Manuel González e Insurgentes en la CDMX.

En clip, la mujer explica con lagrimas en los ojos que unos policías intentaron detenerla a la fuerza, sin haber cometido algún delito.

Asimismo, la fémina agregó que los policías le dijeron que no podía vender churros en la vía pública sin permiso, por lo que intentaron subirla a su unidad, pero ésta se negó.

Por lo que uniformados se acercaron a la vendedora y le hicieron “calzón chino”, además de tirar sus churros.

“Unos policías me llevaban a la fuerza y dos mujeres policías me hicieron ‘calzón chino’ porque no me quería yo subir a la patrulla y en el forcejeo me tiran los churros”, relató la mujer en la grabación.