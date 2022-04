Policías golpean a pareja LGBT por besarse, además los extorsionan

Un lamentable suceso ocurrió en un parque en la Roma Sur, policías golpean a pareja LGBT. Un joven activista LGBT y comunicólogx denunció por medio de sus redes sociales estos hechos de los que fue víctima cuando un par de policías de la Ciudad de México los persiguieron, golpearon y extorsionaron por besarse con un hombre .

Amaro Bautista, contó en su cuenta de Twitter: “Los policías llevaban un rato siguiéndonos en su patrulla, como si estuviéramos haciendo algo malo. Ingenuas nosotras nos escondimos para besarnos, pero eso terminó en un miedo terrible. Por un momento dije: ‘quizá seremos dos desaparecidos más’”.

Policías golpean a pareja LGBT por besarse

Uno de los policías les dijo que si querían cog3r hubieran ido a un motel.

Cabe mencionar que Amaro dijo que como los policías los seguían, la pareja decidió esconderse para besarse pero los uniformados comenzaron con la agresión.

“Corrimos, nos caímos, nos raspamos, nos golpearon, nos querían sembrar droga. Mi amigo y yo nos acariciábamos las manos, como diciéndonos ‘todo va a estar bien’, pero la verdad es que lo único que existía era ‘nos van a desaparecer’”, contó Amaro.

Después que los policías golpean a pareja LGBT por besarse, la situación no se calmó y uno de los uniformados dijo compadecido “si querían coger mejor se hubieran ido a un hotel, que para eso hay lugares.

Fue entonces que la pareja dijo que para que los pudieran dejar libres tuvieron que dejar dinero y unos lentes. Uno de los policías preguntó quién fue el que corrió para dejar libre al otro.

Rabia y enojo por agresión de policías a pareja

Por besarse, una pareja de hombres son golpeados por policías.

“Rabia, enojo y miedo; afortunadamente sólo me duelen levemente las costillas pero quizá pudo haber llegado a más. No fue así. Lo que sé es que ahora no dejaré de besarme en las calles de esta ciudad llena de policías homofóbicos. Los cuáles todavía se atrevieron a decir: “Otro les hubiera tirado un balazo”, explica Amaro.

Por medio de su cuenta de Twitter, el otro chico hablo sobre el momento que Policías golpean a pareja LGBT por besarse, donde él mismo fue agredido y explicó que tiene rasguños, le arrancaron un mechón de cabello y tiene una patada marcada en el hombro.

