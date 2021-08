Policías de Torreón amenazan a pareja gay por besarse

Policías de Torreón, Coahuila, intimidaron a Luis Fernando y Axel Salvatore, dos jóvenes que estaban en la Plaza Mayor de la entidad mencionada. De acuerdo con la información preliminar las autoridades amenazaron a la pareja después de que ellos se dieron un beso en la mejilla.

En una entrevista con el medio meganoticias Torreón la pareja afirmó que recibieron comentarios homofóbicos por parte de los policías, quienes segundos más tardes les indicaron que estaban haciendo algo "inmoral" y que "no está bien", sin embargo la pareja no dudó en defenderse al asegurar que no habían hecho nada malo y que conocen sus derechos.

En el video compartido en redes sociales se escucha a uno de los jóvenes decir: “Hoy día, Torreón, Coahuila, es de esos lugares en lo que está permitido la adopción entre parejas del mismo sexo. No podemos irnos porque es un espacio público”.

Acusan a los policías de Torreón de homofobia

Los jóvenes aseguraron que a pesar de que no hicieron nada malo tuvieron qué ponerse de rodillas y pedir perdón a los policías para que no los llevarán detenidos, por lo que ahora acusan a las autoridades de llevar a cabo un acto de homofobia y discriminación.

Tras lo ocurrido los jóvenes acudieron a realizar su denuncia ante la comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila quienes actualmente están dando seguimiento al caso.

Más tarde el alcalde de Torreón Jorge Zermeño indicó que los policías no actuaron como debían, pero pese a su declaración no brindó ninguna disculpa pública a los afectados, únicamente indicó:

“Todos tenemos que ser respetuosos de los derechos de las personas. Tenemos que entender que somos una sociedad plural donde las preferencias de cada quien se deben respetar”.

¿Qué es la homofobia y sus consecuencias?

La lucha por las personas de la comunidad LGBT continúa

Homofobia es el miedo o prejuicio culturalmente producido contra las personas homosexuales, trae grandes consecuencias pues a veces se manifiesta en restricciones legales o, en casos extremos, intimidación o incluso violencia contra los homosexuales.

Es por ello que ha resultado grave el acto de discriminación que llevaron a cabo los policías de Torreón en contra de los dos jóvenes.

