Policías arrestan a reportero en Tijuana durante transmisión en vivo.

Circula en redes un video de la transmisión de un noticiero con fecha al 31 de marzo donde se observan momentos de tensión cuando elementos de la policía trataron de arrestar al reportero Said Rodríguez mientras cubría en vivo una jornada de vacunación en el exterior del centro de vacunación de la Playa Monumental de Playas, en Tijuana.

En un segmento del noticiero de Televisa quedó registrado el instante en que oficiales intentaron arrestar a Said Rodríguez, un reportero que se encontraba cubriendo la cuarta jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años en Tijuana.

Arrestan a reportero en Tijuana; queda grabado en vivo

De acuerdo con los hechos, el joven reportero se ubicaba a las afueras del centro de vacuanción de la Plaza Monumental de Playas informando con normalidad, pero al momento de querer ingresar al sitio, fue detenido por dos autoridades quienes le negaron el paso.

Luego de un breve forcejeo, los efectivos esposaron al reportero mientras el camarógrafo continuaba registrando la situación en vivo. En el video se aprecia cómo los dos agentes esposaron a Rodríguez, quien se mantenía en que sí tenía autorización para acceder al lugar.

“Nosotros vamos a tratar de entrar porque realmente pedimos autorización, y bueno, vean nada más como es increíble lo que nos están haciendo. Me dieron acceso, pero lamentablemente no me dejan entrar y me acaban de arrestar. Es lo que se vive aquí con nuestras autoridades locales”, dijo Rodríguez mientras era arrestado por los policías en la entrada del centro de vacunación.

La Verdad Noticias informa que en el video se logra apreciar cómo los dos agentes de seguridad esposaron a Rodríguez, quien se mantenía en que sí contaba con la autorización para ingresar al sitio.

Tras el incidente, informaron medios locales, Televisa reportó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal comenzó las investigaciones por el presunto hecho de abuso de autoridad.

