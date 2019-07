Policías Federales responden a AMLO; exigen disculpas de Durazo

Elementos de la Policía Federal, aseguraron que detrás de su movimiento no hay “mano negra”, tal y como lo aseguraron, ni tampoco, son secuestradores, por lo que se mantienen en paro laboral desde el miércoles pasado.

Exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que se retracten de sus señalamientos y además, piden que se disculpen por lo hecho en su contra.

“Aquí no hay mano negra, como dice el Presidente, no somos delincuentes, no somos secuestradores, y eso lo vamos a demostrar”.