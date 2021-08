Policía trans recibe identidad de hombre en Veracruz

Erick es un policía que era mujer que siempre se sintió identificado con el sexo masculino y desde hace siete años labora como elemento de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, adherido a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.

Hay que destacar que Erik es la octava persona transgénero que logró cambiar su identidad, de manera oficial, modificando su acta de nacimiento en la entidad.

Lamentablemente, Erick Leonardo Arenas Ojeda, de 31 años, fue víctima de constantes actos despectivos y ofensas por parte de sus compañeros de trabajo, sumándose al 7.8 por ciento de la población que sufre discriminación por su orientación sexual en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los problemas que ha atravesado este policía trans

El policía trans ha narrado sobre la fuerte discriminación que ha pasado: “Eso fue en el trabajo, pero esta situación también es en la familia, esta situación es social”.

Es por eso que también ha narrado que se armó de valor e inició un proceso legal para que el Registro Civil le otorgara la documentación oficial con su nueva identidad.

Resulta que el año pasado se vio en la necesidad de presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la discriminación que ejercieron en su contra en el interior de la corporación, al llamarlo siempre por su nombre de mujer, por lo que acordó:

“Me brindó acompañamiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya que yo había presentado en el 2020 una queja por discriminación de los compañeros de área en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial”.

Se destaca que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reporta 182 denuncias presentadas ante este órgano, en lo que va de esta administración, relacionadas con actos de discriminación por la orientación sexual y la identidad de género.

El avance de un proceso largo

Conapred

El policía trans ya tiene su nueva acta de nacimiento, pero el proceso no termina ahí, pues también buscará cambiar su nombre en la credencial para votar que expide el Instituto Nacional Electoral (INE), así lo explicó:

“Todo lleva tiempo. Primero fue la presentación de un escrito directamente al Registro Civil estatal y son 40 días, según el código administrativo, en que te tienen que dar respuesta y, posterior…”.

“Recibir una negativa para irse al amparo directo, el cual se prolonga de seis a ocho meses”.

Es por eso que próximamente iniciará también los trámites para cambiar su documentación académica ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), aunque tenga que invertir más dinero, tiempo y esfuerzo para conseguirlo.

La mayoría de las personas transgénero que han cambiado su identidad en documentos oficiales fueron mujeres y, en este caso, Erick sería el primer hombre veracruzano en lograrlo.

“Representa mi plenitud, mi felicidad, el mostrar cómo toda la vida me he sentido. Toda mi vida he sido Erick. Biológicamente nazco con el sexo femenino, pero mi identidad es masculina y es lo que soy”, afirma.

Cabe destacar que este policía trans tuvo que viajar a la Ciudad de México para iniciar el trámite, con la ayuda de la asociación civil Abogado en tu casa. Le llevó poco más de dos meses que el Instituto Nacional Electoral aceptara el cambio de identidad.

