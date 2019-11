Policía se incendia durante el desfile del 20 de noviembre en Tabasco (VIDEO)

El momento de diversión y entretenimiento del desfile del 20 de noviembre se vio frustrado en Tabasco, luego que un elemento de la policía estatal sufrió un accidente en donde casi pierde la vida tras se incendiado.

Los hechos ocurrieron durante el desfile por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, en donde el policía aparentemente se puso nervioso al momento de cruzar por un aro encendido, por lo que terminó incendiado.

Ante cientos de personas que acudieron a disfrutar del espectáculo, el policía falló al momento de realizar la acróbata por lo terminó por incendiarse. A través de redes sociales circula un video en donde puede observar como el policía intentan saltar a una estructura con fuego para luego caer sobre una colchoneta sin éxito. El elemento de seguridad estuvo a punto de perder la vida pues el fuego pudo extenderse.

En el video se puede observar como el policía intenta quitarse la ropa lo más rápido posible con el fin de liberarse de las llamas.

Medios locales señalaron que el policía se encuentra en estado delicado de salud, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido comentarios al respecto.

El video generó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes señalaron que las autoridades no deben poner en riesgo a sus elementos de seguridad.

"El verdadero entretenimiento está en el sufrimiento ajeno; Jajajaja quedaron sin columna y quemado; creo que el policía trae algo de sobrepeso, además de que se veía algo alto el obstáculo, el de protección civil también está gordo y no reaccionó de inmediato. Pura gente con sorpreso cuida la seguridad del país. Ojalá no me acusen de gordofobico”.

En el desfile de la Ciudad de México unjinete militar y su caballo cayeron al suelo al realizar una acrobacia durante el espectáculo ecuestre previo al desfile militar por el aniversario de la Revolución Mexicana.

El jinete quien era uno de los participantes en el espectáculos ecuestre de las Fuerzas Armadas en el Zócalo, al intentar la acrobacia conocida como "la parada india", utilizada para frenar a los caballos, provocó que el caballo se resbalara en el pavimento, por lo que ambos cayeron.