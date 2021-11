Policía de tránsito detiene a ciclista en Chiapas por ir a exceso de velocidad

Un suceso que fue catalogado por internautas como ridículo tuvo lugar en Chiapas, donde policías de tránsito detuvieron a un conductor por ir a exceso de velocidad, hecho que no tendría nada de raro, si no es por mencionar que el conductor detenido iba a bordo de una bicicleta.

En un video que se ha viralizado en redes sociales, se ve el momento en el que oficiales de tránsito detienen al ciclista, quien no podía creer que estaba siendo detenido por conducir su bicicleta, por lo que filmó todo el caso para denunciarlo en redes sociales, pues muchos lo tomaron como una nueva evidencia de abuso de autoridad.

El usuario de Twitter Edgar Cuevas fue quien compartió el video en la red social, donde muchos no pudieron contener la risa del hecho, ya que es totalmente absurdo detener a un ciclista, cuyo vehículo muy difícilmente podría superar los límites establecidos de la zona donde estaba circulando.

Policías detienen a ciclista por exceso de velocidad

En las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, un joven ciclista fue detenido por dos oficiales del departamento de tránsito y vialidad, quienes lo siguieron a bordo de sus motocicletas por varias cuadras hasta que finalmente lograron interceptarlo, y aquí fue cuando se reveló la ridícula razón de su detención, presuntamente para 'reducir accidentes de ciclistas'.

El ciclista cuestionó a los policías del por qué de su detención, a lo que ellos alegaron que iba a exceso de velocidad, algo que le resultó bastante gracioso al afectado, quien no pudo evitar reírse por el hecho, ya que iba a bordo de una bicicleta, por lo que ni a la máxima velocidad del vehículo podría haber violado las reglas de tránsito, y aparentemente los policías sólo buscaban una ‘mordida+.

¿Qué dice el reglamento de tránsito en Chiapas?

No hay un límite de velocidad establecido para ciclistas en Chiapas

Te informamos en La Verdad Noticias que el reglamento de tránsito si incluye normas para ciclistas, sin embargo, no incluye sanciones por exceso de velocidad, sino ciertas estipulaciones para conducir conforme a las indicaciones, utilizando casco, con ambas manos en el manubrio y sin transportar objetos que arriesguen su estabilidad, siendo todas respetadas por el ciclista detenido.

Asimismo, puede que los policías no estén del todo mal, pues existen reglas de velocidad como en París, donde se limita la velocidad máxima de 30 km/h para ciclistas, sin embargo esta ley no es válida en Chiapas, por lo que muchos ínter autos no pudieron evitar burlarse de los policías por intentar detener al ciclista.

