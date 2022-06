Policía de CDMX abre sus puertas a personas transgénero

En México, las convocatorias para formar parte de la policía se caracterizan por la rigurosidad de los requisitos. Sin embargo, aquí en La Verdad Noticias te diremos si las personas que decidieron cambiar de género pueden ingresar a las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

“En las convocatorias de ingreso a la Secretaría de Seguridad no hay ningún tipo de exclusión o discriminación respecto a las personas transgénero”, así lo afirmó la dependencia en respuesta a la solicitud de información que llevo a cabo Expansión.

De esa manera, la SSC afirmó que no existe algún tipo discriminación dentro de la organización capitalina para las personas que cambiaron de género, es más, aseguran que no existe ningún “candado” en las convocatorias, aunque hasta el momento no hay registro de que se haya presentado una solicitud con estas características.

“...Sin embargo, hasta el momento no se han presentado solicitudes de ingreso de personas con esta identidad. Las convocatorias son abiertas a toda la ciudadanía mexicana que desee pertenecer a la institución, sin excepción”, detalló la SSC CDMX.

¿Hay personas transgénero en la policía de la CDMX?

“Hay una persona transgénero que lleva 9 años de servicio en la SSC", señaló la dependencia.

Ante el cuestionamiento si hay personal dentro de la institución que sea transgénero, se explicó que sí, aunque el cambio de género se realizó ya como integrante de la institución policial.

“Hay una persona transgénero que lleva nueve años de servicio en la SSC, en un área administrativa de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la cual no ingresó siendo persona transgénero”, se detalló en la información proporcionada.

¿Qué es ser una persona transgénero?

El ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana.

Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género difiere con la asignada al momento de nacer. Las personas trans pueden adecuar su género a lo masculino o a lo femenino, o no.

"Es importante entender que el ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Las personas trans forman una parte esencial de las comunidades y culturas", según la CNDH.

