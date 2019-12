Policía causa polémica al compartir meme que admite su deseo de violar mujeres

Una joven exhibió en redes sociales la publicación de un supuesto policía que a través de un meme admite su intención por violar mujeres, situación que ha causado que los internautas se vuelquen en contra del hombre que debería hacer sentir a los ciudadanos y ciudadanas segura.

“P.G. es policia, or eso decimos que la policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas. Si P., el violador eres tú.”, escribió una joven en una publicación donde comparte el screen shot del meme que compartió el supuesto policía en redes sociales.

“Las feministas no solo salimos a las calles a trabajar por interés individual, lo hacemos por un amor hacia todas las mujeres las conozcamos o no”, escribió la mujer en su post de Facebook en contra de P.G.

Policía es acusado de querer violar a mujeres en México

El meme que compartió el supuesto policía compara a una modelo con mujeres que asistieron a las marchas feministas y que portan un pañuelo verde; en el copy de la fotografía tiene escrito “la que queremos violar/ la que se siente violada”, mensaje que causó la molestia de las mujeres en redes sociales catalogando al hombre como una vergüenza para la sociedad debido a su intención por violar a “cierto tipo” de mujeres.

“Otro violador, mínimo violador en potencia. Ese tipo de hombres están a cargo de nuestra seguridad! Que vergüenza”, escribió una joven en redes sociales.

¿POLICÍA EN VERGÜENZA?

A pesar de que se desconoce si es o no policía, las mujeres han escrito que no es justo que ningún hombre, sea o no elemento de las autoridades, comparta ese tipo de publicaciones que incitan a cometer crímenes.

Recordemos que en los últimos meses se han hecho decenas de marchas en varias ciudades de México para protestar en contra de la violencia que existe en el país y por los asesinatos o desapariciones de mujeres que han quedado impunes.