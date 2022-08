Policía asesinado pidió como última voluntad que donen croquetas en su funeral

Manuel Ibarra Vizcarra, un policía de Sonora, es recordado entre por el cuerpo policial y sus familia como un amante y protector de los animales. Murió de un disparó, pero días antes de su fallecimiento, envió un conmovedor mensaje a sus allegados a quienes pidió donar croquetas en su funeral.

Como si de una predicción se tratara, el oficial compartió un mensaje el pasado 21 de julio en sus redes sociales por donde expresó su última voluntad, donar comida para perros sin hogar. Días después, a inicios de agosto, Manuel fue asesinado.

De acuerdo a los informes, el elemento fue abatido en la región de Empalme, en Sonora, cuando se encontraba fuera de servicio y realizando un paseo en bicicleta por las principales calles.

Policía dejó desgarrador mensaje como su última voluntad

Este fue el último mensaje de Manuel Ibarra.

“El día que me toque dejar este mundo sólo les quiero pedir a familia y amigos que no gaste en arreglos de flores que no voy a ver, mucho menos me gustan las flores, mejor lo que gastarán en flores gástenlo en croquetas y sean donadas a un albergue de perritos. Así que ya saben, se los dejo de encargo”, escribió el oficial en sus redes sociales.

Tras el asesinato de Manuel, su historia se volvió viral, por lo que internautas apoyaron la idea de donar comida para perritos sin hogar en honor del elemento que fue privado de la vida en Sonora.

¿Cuál es la función de los policías?

Manuel Ibarra Vizcarra.

La función pública atribuida a los policías tiene como principales objetivos mantener la seguridad y el orden en lugares públicos; hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al policía de Sonora que fue asesinado se registró en Zacatecas, en donde dos oficiales fueron asesinados en una balacera.

