Policía Federal desaparecerá en 18 meses; AMLO investigará actos de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló en la conferencia mañanera que pese a que existe un mandamiento legal de que en 18 meses desaparecerá la Policía Federal, el gobierno los absorberá y no habrá despidos.

"Es un movimiento que no tiene razón de ser. No es una causa justa porque no hay despidos, el ingreso a la Guarda Nacional es voluntario; estamos haciendo un reajuste, un reacomodo, no se le quita ninguna prestación laboral a nadie”, afirmo AMLO tras las protestas de la Policía Federal y el paro nacional.

El político tabasqueño afirmó en la rueda de prensa en el Palacio Nacional que para aquellos que no estén capacitados para la Guardia Nacional, se pueden integrar a la vigilancia de instalaciones públicas federales.

AMLO externo que ayer, en los medios convencionales de “cadena nacional “ tenian un gran conflicto pero gracias a las “benditas redes sociales”, el gobierno pudo dar su versión.

AMLO investigará actos de corrupción de la Policía Federal.

AMLO expuso que los disturbios de ayer comprueban que si está “echada a perder” la Policía Federal, además de que personas externas que no trabajan ahí son los que desinforman y manipulan, aclaró que además otros están indisciplinados, por lo que la política es para crear orden en el caos.

Así mismo, el presidente de México dijo que están en su derecho de manifestarse los elementos de la Policía Federal, pero por fortuna ya está desplegada la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ordenó una investigación a fondo sobre todas las acusaciones de corrupción de la Policía Federal y afirmó que dará a conocer las denuncias.

“Les adelanto que hay una denuncia presentada por un equipo que compraron, cuyo costo de 600 a 800 millones de pesos, y lo adquirieron en mil 600 millones de pesos, a las 11 de la mañana se les va a dar la información completa”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).