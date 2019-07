Polémico libro afirma que Peña Nieto dio equipo de espionaje a Moreno Valle

El recién publicado libro del periodista Roberto Rock se habla de las relaciones que tuvo el expresidente de México, Enrique Peña Nieto con quien fuera el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, afirma que canalizó mucho dinero a las campañas de candidatos a gobernadores del PRI y de la oposición, en 2010, entre éstas la de Moreno Valle.

Roberto Rock, hizo de conocimiento público que tras la muerte de Moreno Valle eliminó del libro un capítulo donde hablaba de la relación del ex presidente Peña Nieto con el ex gobernador poblano, y señaló que el equipo de espionaje del anterior sexenio en Puebla provenía del Estado de México.

Sin embargo, en la campaña presidencial de 2012 Peña Nieto le pidió de regreso el dinero utilizado para la campaña de Moreno Valle y es que este último formó parte del círculo de gobernadores y líderes sindicales con los que se reunió Peña Nieto cuando era candidato presidencial.

El periodista Roberto Rock revela la relación del Moreno Valle y el expresidente Peña Nieto.

Cabe mencionar que dichos encuentros que eran comandados por Luis Videgaray y por Miguel Ángel Osorio Chong.

En una entrevista que Roberto Rock dio para el programa Ante la Corte de e-consulta, dijo que “frente al pase de charola que hizo Peña Nieto, el Pemexgate es un juego de bebés. Uno de los asistentes se asoma a lo que otro de los asistentes está escribiendo en una tarjeta y ve que son mil millones de pesos. Esa tarjeta se la daban a Peña Nieto en un sobre cerrado”.

Para la información, Rock, señala que recabó testimonios en el sentido de que los encuentros se celebraron en la Casa de Gobierno del Estado de México y en las oficinas de la representación de aquella entidad en la Ciudad de México.

Los respaldos económicos fueron el origen del gran saqueo que se dieron en los estados en el gobierno de Peña Nieto, Rock enfatizó el caso de Javier Duarte en Veracruz, quien intentó ser salvado desde la administración federal.

La alianza de Moreno Valle con Peña Nieto está muy documentada y evidencia el traslado de algunos funcionarios de seguridad del Estado de México a Puebla, además el tema del espionaje vinculó a ambos políticos, ya que el equipo que se utilizó en Puebla provenía del Estado de México, donde fue utilizado por Peña Nieto como gobernador.

Existen dos versiones al respecto sobre el equipo de espionaje una que “el ex gobernador Eruviel Ávila se desembaraza de ese equipo y Peña Nieto le pide a Moreno Valle que lo guarde mientras llegaba a la presidencia” y la segunda en el sentido de que fue el propio Moreno Valle quien propuso guardar este equipo.

Pese a que Roberto Rock tiene documentada la relación del ex diputado federal y ex secretario de la Contraloría, Eukid Castañón Herrera, para operar estos equipos, retiró un capítulo tras la muerte del ex gobernador poblano, de su esposa la ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y tres personas más al desplomarse el helicóptero en que viajaban el pasado 24 de diciembre.

Lo que sí señala Rock es que un acuerdo entre Peña y AMLO donde no se pueda tocar a Enrique Peña Nieto, es improbable ya que afirma que la relación entre ambos hasta el 1 de julio de 2018 era inexistente e incluso Peña Nieto se comunicó Andrés Manuel López Obrador, por medio de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

El periodista afirma que ambos personajes no se conocían hasta la fecha de la elección presidencial. Rock cuenta que el día de la elección el presidente le dice a Videgaray: debemos estar listos para comunicarme con López Obrador.

“Nadie parecía tener el teléfono personal de AMLO. Hablan con Beatriz Gutiérrez, quien le pasa el teléfono a López Obrador, así de distante era la relación”.

Caso: “El Chapo”

El escritor del libro “La Historia del Desastre. Crónica de una Herencia Envenenada” habla de un video en el que se revela que la fuga del Chapo del penal del Altiplano durante el sexenio pasado tuvo la complicidad de autoridades de alto nivel.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

En el se pude ver a Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR hablar con los vecinos de celda del Chapo y le dicen:

“jefe, este fue un ruidero de barrenas, de martillos y de equipos. Un secuestrador le dice: jefe, para qué me pregunta, si esto se sabe se cae el gobierno”.

Te puede interesar: Accidentes aéreos que terminaron con la vida de políticos mexicanos

Y que en el caso de los videos que fueron filtrados a la prensa, donde “El Chapo Guzmán” está sentado, les quitaron el sonido de los martillazos y de una voz que le dice al líder del Cártel de Sinaloa: “jefe, jefe”. . .Y después de eso Guzmán entra al túnel.