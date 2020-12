Poco importa el COVID-19 en alcaldías de CDMX; siguen aglomeraciones

Navidad con restricciones en alcaldías de CDMX ante COVID-19

Ante el llamado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la “Alerta Máxima por COVID-19” se realizaron cierres parciales en calles del Centro Histórico, pero este sábado aún se registraron aglomeraciones.

Fotografías de la agencia Cuartoscuro muestran a decenas de personas en calles del centro de la capital y afuera de comercios.

Avenidas como Izazaga, Meave, Vizcaínas, Anillo Circunvalación, Emiliano Zapata, Santo Tomás, Ramón Corona, Roldan, Misioneros, Topacio, Las Cruces, José María, República del Salvador y República de Uruguay se encontraran cerradas para evitar aglomeraciones ante la pandemia de la COVID-19.

El sur de la Ciudad de México concentra a las colonias con más casos activos de COVID-19 en alcaldías como Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta, en medio del nuevo repunte de la pandemia que se registra en la capital del país.

De las 30 colonias que tienen los números más altos de casos activos siete se localizan en Tláhuac, mientras Tlalpan y Xochimilco tienen cinco de estas colonias consideradas como foco rojo de contagios.

Sigue Álvaro Obregón con cuatro colonias, Milpa Alta con tres y Coyoacán con dos de las colonias donde la epidemia se encuentra más activa; mientras Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo tienen una colonia cada una.

Estas colonias acumulan 2,512 de los contagios activos identificados, mientras en toda la Ciudad de México se tienen 28,655 personas confirmadas que pueden contagiar a otras personas con el virus SARS-CoV-2.

San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, se encuentra en primer lugar como la colonia con más casos activos en toda la ciudad concentrando 203; en segundo lugar está San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, con 117 contagios activos, y en tercer sitio San Pedro Tláhuac con 109 casos

Aunque no se encuentran entre las alcaldías con mayor población y se encuentran lejos de las aglomeraciones del centro de la capital, hay factores para que las colonias con más contagios se concentran en el sur de la ciudad, explica Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.

“Alguien sale, a lo mejor va al Zócalo o a otro punto, regresa contagiado y comienza a contagiar a su alrededor aunque no presente síntomas, las estimaciones del gobierno federal señalan que el 70% de los contagios son asintomáticos en el país.

Aumentan contagios en CDMX

Las tres alcaldías también se encuentran entre las que más han aumentado sus movilidad recientemente, de acuerdo con el informe diario presentado por el Gobierno de la Ciudad de México.

“Tiene que ver con que el contagio puede llegar al interior de una familia que tiene varios integrantes o una zona donde los vecinos tienen mucho intercambio; si uno llega contagiado pueden aparecer más”, dice a La Verdad Noticias.

Aspectos como el relajamiento de las medidas de prevención en entornos familiares, el hacinamiento tienen el potencial de influir en el crecimiento de los contagios en una colonia en particular, comenta.

Quiero agradecer a todo el personal de salud que está al frente de la atención a pacientes COVID. A l@s médic@s de otra entidades que solidariamente apoyan a l@s habitantes de la Ciudad. Gracias gracias gracias gracias gracias. Apoyémoslos todos #QuedateEnCasa — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 24, 2020

El académico de la Facultad de Medicina considera que es posible que también las alcaldías con mayor población como Iztapalapa o Gustavo A. Madero que concentraron la mayoría de los contagios meses atrás ahora se encuentren “agotadas” en cuanto al crecimiento de la pandemia.

“Al principio de la epidemia veíamos casos concentrados en Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero lo que quiere decir que esas demarcaciones que son las que más población tienen y tienen condiciones muy propicias para el contagio en cierto modo se han ido agotando

“Esto quiere decir que debe haber una gran cantidad de gente que ya se enfermó, no se dieron cuenta, no se hizo prueba o no se diagnosticaron y cada vez quedan menos (personas) susceptibles para contagiarse. En cambio, acá todavía debe haber muchos susceptibles”, sostiene López Cervantes.

El especialista señala que una forma de atacar este problema sería hacer un rastreo detallado de cada caso positivo, llegando incluso a aplicar pruebas a todas las personas con las que la persona contagiada tuvo contacto.

Sin embargo, de no ser posible por los recursos humanos y materiales que ello implicaría, al menos se debería registrar de forma detallada y estricta para saber quiénes son las personas con potencial de contagio a partir de cada persona positiva y poder preveer el comportamiento de la pandemia en las comunidades.

“Hay que tratar de seguir la ruta y pronosticar por dónde van a estar (los contagios) para acercarse a esa zona antes de que ya tenga muchos casos”, indica.

