Pobladores de Teopoxco toman caseta de Huitzo en Oaxaca; acusan desvío de recurso

Un grupo de pobladores que conforman las 19 agencias municipales del municipio de Santa María Teopoxco en Oaxaca, llevaron a cabo la toma de la caseta de Huitzo, como manera de protesta en contra de la presidenta municipal.

De acuerdo con los manifestantes, Susana Alvarado Lozano, presidenta municipal de Teopoxco en Oaxaca incurrió en un presunto desvío de recursos que ha impedido que tengan las condiciones para abatir los rezagos en la comunidad.

Señalaron que no saben en donde están los recursos que llegan al Ayuntamiento, por lo que es necesario que se lleve a cabo una investigación al respecto para vericar lo que sucede.

“El municipio no tiene obras, no existe seguridad, ni cuentan con los servicios básicos", demandaron los pobladores quienes aseguraron que no están dispuestos a seguir en las mismas condiciones.