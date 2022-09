Pobladores de Campeche aplican rapiña a un camión con alimento para mascotas

Cientos de pobladores hurtaron alimento para perros y gatos, que se encontraban al interior de un camión de carga que volcó sobre la maleza en la carretera federal 180, ubicada en Sabancuy-Champotón, Estado de Campeche.

El acto de rapiña, fue aprovechado por los ciudadanos, luego de que el conductor del pesado tracto camión se diera a la fuga, de acuerdo con los informes locales, el accidente se pudo haber derivado por exceso de velocidad, pues se presume que el sujeto que manejaba el tractocamión con placas de Autotransporte Federal de Carga, en el tramo carretero Sabancuy-Champotón.

Y que al transitar por el kilómetro 90, antes de llegar a la curva y de Nohan, el conductor se durmió y perdió el control del volante que ocasionó la salida de la cinta asfáltica por el costado derecho.

Guardia Nacional toma el control

Según se pudo averiguar a través de La Verdad Noticias, tras el reporte de accidente, los civiles llegaron en todo tipo de transporte, para aprovechar que la zona estaba descuidada y tomaron toda la carga que esta llevaba, mientras minutos después arribaron las autoridades de la Guardia Nacional, no obstante esta no pudo evitar el robo de mercancía y únicamente se dedicó al levantamiento de la pesada unidad, para poder liberar la vía.

¿Se castiga la rapiña en México?

La rapiña no es delito en México

El delito de rapiña o pillaje, como es conocido el acto de robo o saqueo realizado con violencia aprovechando un descuido o la falta de defensa, no está penado aún México, pero en 2020 y 2021, se registró un aumento de este modus operandi,por lo que legisladores platicaron sobre una iniciativa que permitiría castigar estas acciones, no obstante hasta el momento no se ha declarado formalmente, cuáles serán las estrategias a seguir.

