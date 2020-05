Pobladores de CDMX denuncian que “la peste” del crematorio de Neza no se aguanta

Al día, México registra más de 400 muertos a causa el nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, en su mayoría registrados en la Ciudad de México (CDMX), lo que ha provocado la saturación los crematorios y que los olores empiezan a sentirse en las colonias aledañas a estos establecimientos.

Este jueves un grupo de al menos 60 vecinos de la colonia Benito Juárez se manifestaron a las afueras del crematorio de Neza para exigir la clausura de este sitio, ya que aseguraron que el exceso de humo y olores penetrantes ante el aumento de la demanda de este servicio, pone en riesgo su salud.

Los manifestantes indicaron que esta agencia de servicios funerarios ubicados en la CDMX, desde un año intentaron poner en marcha el crematorio, sin embargo, tras varias denuncias los vecinos lograron la clausura. Pero fue la alta demanda del servicio ante la pandemia, que las autoridades les concedieron el permiso para operar de nuevo.

Humo con olor desagradable en Neza

Los afectados denunciaron que el crematorio de Neza funciona lasa 24 horas del día, el cual emite mucho humo con un olor desagradable y que temen ponen en riesgo su salud.

“La peste no se aguanta la chimenea día y noche saca humo, son puros cuerpos de neumonía atípica con Covid y si yo no me contacto directo con una persona enferme, ahora si nos podríamos contagiar” relató uno de los manifestantes para un medio local.

La pandemia del Covid-19 deja centenares de muertos en CDMX

Anudado al fuerte “apeste”, los vecinos manifestaron que han presentado algunos malestares como dolor de cabeza, náuseas y dolor de garganta, por presuntamente estar “inhalando el humo” que manda de la chimenea de este sitio.

Crematorio de Neza es habilitado por Covid-19

Habitantes de la alcaldía denunciaron que fue en los últimos 15 días que el crematorio empezó a operar en su máxima capacidad debido a que el servicio no se da abasto en la CDMX pues el número de fallecidos aumenta aceleradamente.

Asimismo, aseguraron que un acto corrupto de 100 mil pesos logró la reapertura de un crematorio para los fallecidos durante la pandemia, motivo por el cual temen aseguraron temer por su salud y la de sus familias.

Coronavirus en México

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, hasta este jueves 21 de mayo se han infectado 59 mil 567 personas de coronavirus y 6 mil 510 han perdido la vida a causa de esta patógeno. Siendo la Ciudad de México (CDMX), Baja California y el Estado de México las entidades que mayor incidencia de casos de Covid-19 registra.