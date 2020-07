Plenamente identificados los agresores de Harfuch; en breve serán detenidos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) retomó sus actividades tras haber sido víctima de un atentado hace más de un mes donde resultó lesionado de tres impactos de arma de fuego: uno en el hombro, una en clavícula y otro en rodilla, lesiones que no pusieron en riesgo su vida pero si requirieron cirugía.

En su reaparición en público prometió lograr la “paz” en la capital del país y destacó que ya se tienen identificadas a las personas del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) responsables del ataque en su contra, por lo que no descartó que en breve podrían ser detenidas.

Al prometer que se logrará la “paz” en la capital del país, el jefe policial confirmó que el atentado en su contra fue orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Hace más de un mes atacaron al jefe policiaco de la CDMX

García Harfuch confirma que el CJNG lo atacó

Informó también que se realizan investigaciones al interior de la corporación y de personas cercanas encargadas de su seguridad, “cuando se da un evento de tal magnitud la investigación se vuelve muy amplia”.

“Aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y abarcan no solo a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sino que se investiga todo lo que haya rodeado a este caso. Aquí no hay un indicio de que haya habido una fuga de información”, apuntó

Asimismo el jefe policiaco señaló que las investigaciones por el atentado siguen por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital y por parte de las áreas de inteligencia e investigación de la SSC.

“No vamos a defraudar la confianza que nos han brindado la Jefa de Gobierno y la ciudadanía. Tampoco defraudaremos la memoria de todos nuestros compañeros caídos”, dijo García Harfuch.

“Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor. Estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra sociedad viva en paz”.

El atentado contra Harfuch se registró la mañana del pasado viernes 26 de junio cuando se dirigía a una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En su primera comparecencia ante medios tras el ataque, en el que fallecieron tres personas, García Harfuch dijo que “se equivocan” quienes piensan que pueden debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México.