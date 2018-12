Playeras de 'Cuidado con el perro' dan "tips" de como violar a mujeres en Culiacán

“Cuidado con el perro”, es una conocida marca de ropa pero, esta vez, cometió un grave error; Lanzó a la venta unas playeras en donde dan “tips” para cometer actos violentos en contra de mujeres.

La controversial playera, fue colocada en la sección de hombres y era de color rosa, además, incluía estampados de gato, píldoras y algunos edificios.

Las frases que causaron indignación y controversia, fueron las siguientes:

"Make Her Yours" (Hazla tuya), "Make Her Think She Is Safe" (Hazla creer que está a salvo), "Get Outside and Fuck" (Sal y coge), "Fucking Boss, Laidy Killer" (Pinche jefe, asesino de damas), "Don't Ask, Be a Total Asshole" (No preguntes, sé un completo cabrón).