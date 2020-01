Platillos con alacranes no están avalados por la SSA en Durango

Aunque es común encontrar en los menús platillos que incluyen alacranes en los mercados de Durango, su venta no está permitida, incluso, las venteros indican que su consumo es bajo responsabilidad.

"Desde que empezó la venta de alimentos de alacrán, la Secretaría de Salud (federal y de Durango) no los ha avalado", dijo Juan Gómez, secretario del mercado Gómez Palacio de la capital de Durango.

Tanto cocineras como científicos han adbertido que el platillo con alacranes puede ser mortal y que hay que verificar si el animal es utilizado para gastronomía y provenga de la sierra.

Los habitantes y turistas prueban los platillos con alacranes bajo su propio riesgo

"Pues es bajo su responsabilidad, nosotros no tenemos ninguna obligación hacia la persona de decirles cómalo, porque no les va a pasar nada o no les va a hacer daño, lleva un proceso y nosotros si lo recomendamos porque es bajo la responsabilidad de cada persona", comentó Clara Menchaca, cocinera de alacrán.

Ramón Gutiérrez, quien es docente investigador de la Universidad Juárez de Durango, señaló que:

"Hay que ver que tipo de alacrán estamos consumiendo, hay que también ser prospectivos en la evaluación de nuestros amigos restauranteros para que si en algún momento ofrecen algún tipo de alacrán en algún momento tenga una buena cocción".

El platillo de alacrán puede costar poco más de 500 pesos, y elevar el precio sobre todo en temporada baja

Vanessa Robles, comerciante de alacranes, mencionó que el alacrán de Durango es muy tóxico y no es recomendable comerlo, aunque: "se matan en alcohol; el alcohol lo que hace aparte de matarlos es un conservador natural por consiguiente lo puedes mantener así hasta seis, siete meses y no le pasa nada ni a la persona que lo consumo ni al propio animalito".

Por su parte, el turista de Chihuahua, Rodrígo Díaz, comentó:

"Porque me habían contado y quería saber a ver si es cierto lo que decían y la verdad es que están muy ricos, lo recomiendo".

El alacrán lo consumen en dicha ciudad en caldillo duranguense, brochetas, botana complementarias con destilado de mezcal y tequila y recientemente se han aparecido puestos de tacos con el animalito que a principios de cada año, escasea, por lo que puede llegar a costar un platillo más de 500 pesos.

