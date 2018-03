¿Planeas viajar? ¡Chécate estas apps!

¡Que no se te pase viajero!

¿Tienes algún viaje planeado próximamente? Te recomendamos checar estas aplicaciones para vivir al máximo tu experiencia. Como todo buen viajero, es importante que uses todas las herramientas a tu favor para que tu viaje no tenga ningún tipo de complicaciones. Pensando en ti, elegimos estas aplicaciones que pueden ser útiles para tu próxima aventura:Esta aplicación te dice lo que necesitas incluir en tu equipaje, en función de la duración del viaje, el clima de tu destino y las actividades que tengas planeadas.Sencillo y gratuito convertidor de divisas que se actualiza en tiempo real cada minuto y almacena las tarifas más recientes, lo que te permitirá usarlo fuera de línea.Esta app te ofrecerá sugerencias de actividades cerca de ti, de sitios para comer y beber, te ayudará a planear las actividades del día y te dará información sobre tus reservaciones.Te permite encontrar en cuestión de segundos los mejores precios, al comparar millones de vuelos de sitios especializados y de aerolíneas.Además de ayudarte a encontrar vuelos para cualquier destino del mundo, esta app te notificará cuando es el mejor momento para comprar.Con esta herramienta encontrarás cuartos, departamentos, casas, castillos o villas de personas que viven en la ciudad que visitarás y en donde podrás alojarte el tiempo que quieras. Con presencia en 65 mil ciudades de 191 países, ofrece opciones para todos los bolsillos.Esta herramienta busca en otras páginas y te muestra sus ofertas de manera clara e intuitiva para que te sea fácil comparar y filtrar los resultados.Si por cualquier razón necesitas un cuarto de hotel de manera inmediata y el precio no es problema, esta app es para ti, pues te ayudará a encontrar habitaciones de última hora.