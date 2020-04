Plan económico de AMLO beneficiará a más de 10 millones de becados en México

Los apoyos sociales proporcionados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluidas las becas AMLO, serán beneficiados con el Plan para el Bienestar y Empleo dado a conocer el domingo 5 de abril durante su primer informe de actividades por los 100 días de su segundo año como mandatario federal.

Desde que llegó a la presidencia de México, AMLO ha mantenido firme su postura sobre ayudar a los jóvenes a estudiar y generar experiencia como una forma inminente de garantizar un futuro prometedor en el país, situación que ha materializado con apoyos económicos mensuales o bimestrales para estudiantes de educación básica, media o superior.

Ante la crisis que mantiene en pausa al país, López Obrador anunció un plan que busca reactivar la economía de México con ayuda de los programas sociales, incluido las becas para el Bienestar Benito Juárez, uno de los proyectos estrella del gobierno.

Así podría beneficiar a los becados el plan económico de AMLO.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los programas sociales y de desarrollo, incluidas las becas AMLO, llegarán a 22 millones de beneficiarios, número que supera la meta que se tenía a finales del 2019.

“Estamos entregando 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y en las universidades Benito Juárez donde estudian mil 151 alumnos y laboran 870 docentes”, anunció el presidente de México.

El modelo mexicano para salir de la crisis que azota el mundo considera en primer lugar los derechos de la gente. El @GobiernoMX enfrentará esta contingencia con inversión pública, detonar empleo, asegurar los programas sociales y también apoyos a los pequeños empresarios. pic.twitter.com/IIR0M6U0P0 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 6, 2020

Qué significa el plan para becas de AMLO

Las becas de AMLO sufrieron una modificación a principios del 2020 cuando el salario mínimo aumentó en México a 123.11 pesos diarios y 185.56 en la frontera norte, situación que encendió las alertas de los estudiantes al anunciar AMLO su plan económico.

A pesar de que el presidente de México no ha dado a conocer exactamente cuáles serán los apoyos para los 22 millones de beneficiarios, se pronostica que este no se demuestre económicamente, como muchos esperarían, si no en la cantidad de estudiantes que aceptaría el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Con el anuncio del plan económico, se suma 500 mil millones al presupuesto de un billón 41 mil millones de pesos destinados a los 126 programas y acciones de desarrollo social que opera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando así la oportunidad a que más jóvenes de México logren completar sus estudios gracias a las Becas AMLO.