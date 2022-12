Plan B de la reforma electoral pone a la democracia en riesgo: Ciro Murayama

Pues no se trataba de ahorrar, no, sino de destruir al @INEMexico



Para ahorrar $3,500 mdp bastaba con cambiar un artículo de la Ley de Partidos para que recibieran menos dinero público local.



Pero no cambiaron eso, sino que buscan eliminar a la estructura profesional del INE. pic.twitter.com/0BsUrbk0iF