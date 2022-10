Pitbull que atacó a ladrón Chiapas no será sacrificado, su vida se respetará

Las autoridades de Chiapas defendieron la vida del perro pitbull que atacó a un ladrón que ingresó al domicilio de la familia donde el can vive, pues concluyeron que el instinto del animal fue defender su territorio, rechazando así la petición de los familiares del atracador quienes pedían sacrificar al perro.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer el caso, luego de que la página Benito's House, que se dedica a proteger a los canes en situación de calle o que están desamparados y buscan un hogar dónde vivir.

Los dueños del lomito estaban en la casa cuando el ladrón ingresó, pero no se dieron cuenta hasta que escucharon los gritos de auxilio del sujeto, quien resultó con herida gravísimas en el brazo, pues el pitbull se le prensó de ahí y lo mordió múltiples veces.

Rechazan petición de la familia del ladrón en Chiapas

El pitbull está bajo observación

Alfredo Ruiz Coutiño, director del riesgos sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, afirmó que el perro pitbull no será sacrificado, pues el animal evitó el robo atacando al ladrón.

Por ello, la autoridad no contempla dentro del proceso de la situación que el can muera, pues la agresión tuvo lugar en una vivienda particular y la persona irrumpió con la intención de robar.

“Entonces no encontramos argumentos para iniciar un procedimiento y mucho menos sacrificarlo”.

Lo único que harán es examinarlo para saber si tiene rabia o si presenta algún síntoma de esta enfermedad, en caso de que no, se dará por terminado el expediente; actualmente el animal está en la casa de sus dueños bajo observación.

¿Qué tipo de pitbull es el más agresivo?

Esta raza ha cobrado la vida de varias personas

El tipo Terrier es considerado como el más peligroso del mundo y ha causado varias muertes en distintos países; su origen es de inglaterra y es un cruce entre un terrier y un bulldog.

Este perro pitbull puede ser más agresivo incluso, Australia ha rechazado su importación ya que ha presentado varios comportamientos agresivos.

