Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Pinches priístas! explota esposo de alcaldesa de Juchitán contra damnificados Juchitán de Zaragoza es el municipio más afectado en Oaxaca y ante ello los afectados han señalado la falta de atención por parte de la autoridades. Pinches priístas! lanzó el esposo de la alcaldesa de Juchitán de Zaragoza a un grupo de personas damnificadas que acudió a su casa en busca de apoyo de despensas y lonas para aminorar la necesidad por la que atraviesan. Luego de que a la región del Istmo además de las constantes réplicas que se registran después del terremoto del pasado 7 de septiembre, también la afectan las lluvias, damnificados recurrieron a su presidenta municipal, pero en su lugar se toparon con el trato déspota y de discriminación por parte de Agustín Valdivieso, esposo de la edil. En un video captado, se observa a un hombre adulto mayor acompañado de varias mujeres que se encuentran afuera de la vivienda de la presidenta, la cual fue una de las tantas que resistió el terremoto, exigiendo a Agustín Valdivieso les brinde apoyo, pues no ven interés de la alcaldesa. "Aquí no tenemos apoyos, así no se platica" fue la respuesta del hombre evidentemente enojado por la presencia de la gente. "Compañeras, Gloria tiene una bodega y no quiere repartir los víveres que tiene; cuando llegó Murat (Alejandro) allá lo dio; ahora ya los quiero ver cuando vayan hacer campaña", dijo el hombre a las personas que lo acompañaban. Esto enfureció a esposo de la edil que lo jaloneó e incluso hizo movimientos como tratando de querer golpear al abuelito, "aquí no se hace mitin, esta es mi casa". "Hazme lo quieras, pero disculpe aquí ya nadie tiene casa", le replica el abuelito. Agustín Valdivieso se dio la vuelta gritando una que otra maldición y antes de cerrar la puerta de su casa frente a toda la gente necesitada les grito ¡es un pinche priísta!, tratando de polítizar la demanda ciudadana. En Juchitán de Zaragoza, el municipio que sufrió mas devastación del total de 41 municipios, los afectados han señalado la falta de atención por parte de la autoridad municipal que encabeza Gloria Sánchez, de extracción perredista. Además, ha sido captada repartiendo despensas a personas a quien su equipo de trabajo les otorga un boleto, así como sus funcionarios más cercanos fueron captados guardando despensas en su casa. ¡Aquí puedes ver el video!

