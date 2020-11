Pidió ayuda a gritos y nadie la ayudó; su pareja la asesinó en Cancún

Una mujer de 23 años de edad fue asesinada cruelmente por su pareja sentimental, el presunto culpable fue detenido por las autoridades municipales y llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por el presunto delito de homicidio, mientras que el hijo de ambos, fue llevado al DIF.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la Región 259, manzana 104, del Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso de Cancún, una mujer estaba siendo golpeada, misma que se encontraba pidiendo ayuda.

Mujer pedía ayuda en Cancún

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho, por lo que dieron parte a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de una mujer de 23 años, por lo que dieron parte al Servicio Médico Forense.

Es de mencionar que al momento del hecho, la pareja de la dama se encontraba en el lugar, mismo que fue detenido por ser el presunto responsable del asesinato de la mujer, quien además puede ser acusado por el delito de homicidio, violencia intrafamiliar e incluso feminicidio; el hijo que se encontraba en el lugar fue llevado al DIF.

Autoridades de Cancún investigan el asesinato

La Verdad Noticias supo que en un principio el hombre, esposo de la occisa, afirmó que él no tuvo nada que ver que la muerte de la dama fue natural, sin embargo los oficiales no creyeron a su versión, pues sus heridas no concordaban con su testimonio, además de que actuó de manera agresiva al momento de su detención.

Por último, las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para tratar de aclarar este lamentable hecho, pues en medio de protestas por feminicidios en Cancún y en el Estado, se registra un nuevo caso de violencia contra la mujer en menos de una semana.