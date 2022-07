Piden que el Banco del Bienestar transparente recursos de construcción

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) indicó que el Banco del Bienestar debe hacer pública la información correspondiente a los recursos que se invierten en la construcción de sus sucursales, luego de que un particular interpusiera un recurso de revisión para solicitar estos datos.

En específico, indicaron que se debe transparentar los informes quincenales que le presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en relación con las estimaciones y la justificación de los recursos proporcionados para la construcción y equipamiento de sus sucursales en diversos estados.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, recientemente el gobierno de México dio a conocer que rescindió el contrato con una empresa coreana que iba a ser la encargada de equipar al Banco del Bienestar con cajeros automáticos, luego de incumplir los términos de este acuerdo.

Critica respuesta del Banco del Bienestar

Se han inaugurado sucursales en Chiapas y Edomex

Ante dicha solicitud de información, el Banco del Bienestar se limitó a responder que la Sedena entregaría la información apenas se entregue la obra, lo que fue criticado por el INAI. El comisionado Javier Acuña Llamas, quien estuvo encargado del caso, indicó que esta respuesta “no estuvo bien”.

“No se debió contestar así. Pudimos indagar y verificar que solo se turnó a una parte de las oficinas internas del Banco del Bienestar la información que se requería por el particular y no se turnó a otras que tienen que ver con la adquisición de servicios y bienes. El Banco del Bienestar no le respondió bien”, explicó el funcionario.

De hecho, Acuña Llamas indicó que los reportes quincenales elaborados por la Sedena son indispensables, y sirven para llevar un seguimiento de los recursos invertidos en estas obras. Además, dijo que es necesario aclarar una posible irregularidad de 118 millones de pesos, relacionados con la construcción de 115 de las 2 mil 700 sucursales.

Inauguran sucursales del Banco del Bienestar

Inauguramos una sucursal del Banco del Bienestar en Villa Corzo, Chiapas. A nivel nacional están funcionando 994. En todos lados hay diálogo abierto y comunicación con la gente. El pueblo no ha perdido la esperanza y eso es una fuerza poderosa e implica una gran responsabilidad. pic.twitter.com/ctbQ8c4fJ3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 11, 2022

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado sucursales del Banco del Bienestar en Chiapas y Estado de México. Esta institución bancaria ya opera, de hecho, en ese banco se entregan los pagos correspondientes a programas federales.

