Se requieren al menos 60 sensores más en el sur del país para detectar de manera sismos provenientes de diferentes placas

El director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Juan Manuel Espinosa, aseguró en entrevista con la agenciaque se necesitan 820 millones de pesos para ampliar y modernizar el Sistema de(Sasmex), creado en la década de. En la actualidad, el sistema cuenta con 97 sensores sísmicos, cantidad que resulta insuficiente para"Todavía faltan instalar 60 instrumentos para que quede la cobertura más adecuada. En el sismo del 7 de septiembre, lamentablemente no pudimos advertir con más oportunidad dado que el sistema avanzó hasta el Istmo de Tehuantepec; resta ir hasta Guatemala, por la costa, para tener monitores dely poder alertar con más oportunidad", indicó. El funcionario apuntó que se requierenen"Se le deben de poner más sensores; (también) debemos de lograr que la gente que vive fuera de la ciudad sea alertada. El Valle de México es la única entidad donde todo el territorio tiene una cobertura de señales de alerta a través de altoparlantes", comentó. Además, se debe mejorar el sistema depara que las personas que viven en municipios alejados, donde no hay acceso a las nuevas tecnologías, puedan ser alertadas de uny prevenir daños mayores. "La posibilidad de alertar a la gente debe ser vista con mucho ánimo, porque estamos instalando equipos que no sólo captan avisos de alerta de sismos que emitimos nosotros, sino también podrían darle información a la gente sobre un posibleque podría estar en proceso, podrán hacerse señales contra, se pueden advertir: las lluvias, los", resaltó.