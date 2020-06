Piden justicia para Alexander, asesinado por la Policía de Oaxaca al confundirlo con un criminal

Oficiales de la Policía municipal en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, dispararon y mataron a un joven de 16 años de edad, luego de que lo confundieran con un criminal el martes por la noche. Ahora sus familiares piden justicia para el muchacho.

Alexander Martínez Gómez salió de la casa de sus familiares para comprar refrescos en la tienda de la esquina con tres amigos, informó el periódico Milenio, cuando fue baleado por la policía que confundió al grupo de adolescentes con presuntos delincuentes armados que perseguían.

Además del asesinato del joven, otro adolescente de 15 años de edad también resultó herido durante la balacera, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, documentó el portal de noticias.

Alexander Martínez fue confundido con un criminal, justificó la Policía de Oaxaca tras su asesianto.

“¡Mi hijo tenía un sueño! ¡Han acortado eso!", denunció la madre de Martínez a través de un video que circulaba en las redes sociales. “No son delincuentes, son niños. ¿Cómo puedo creer que estaban confundidos?", añadió.

La madre también denunció que nadie se ofreció a brindar primeros auxilios a su hijo después del tiroteo para tratar de salvar la vida del joven futbolista.

Los sueños de Alexander, asesinado por policías de Oaxaca

El sueño de Martínez era convertirse en un jugador de fútbol profesional. Jugó con un club de Veracruz y se inscribió en la Liga MX, la principal liga de fútbol de México.

La Oficina del Fiscal General del estado está investigando el incidente, y un oficial de policía ha sido detenido tras los disparon sucedidos el pasado martes por la noche.

#Entérate|| Mamá de Alexander Martínez, pide justicia por la vida de su hijo, quien fuera asesinado este martes por oficiales de la comunidad Vicente, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa en los límites de Oaxaca.

Video: Redes Sociales#Xalapa #Veracruz #Oaxaca #México pic.twitter.com/iuRNGn2hxt — Revista Ícono Veracruz (@IconoVeracruz) June 11, 2020

Las autoridades estatales de derechos humanos dicen que recibieron 344 denuncias contra agentes de policía el año pasado y 120 en lo que va del año.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que las autoridades federales también planean ayudar en la investigación y que miembros del ejército y la Guardia Nacional fueron enviados para mantener el orden en la ciudad, ubicada en la región de la cuenca del estado de Papaloapan.

“Lo mataron pero no me dejaré caer. ¡Quiero que todos me respalden y resistan porque si me hicieron esto a mí ya mi hijo, pueden hacerlo con el hijo de cualquiera!", lamentó la madre.