Piden expulsión de alumno de primaria por hacer tocamientos a su compañera

En medio de protestas, padres de familia exigieron a las autoridades educativas suspender a un alumno de primaria de Toluca en el Estado de México, a quien acusaron de realizar tocamientos en piernas y pecho a una compañera de clases.

Los hechos se registraron en la Escuela primaria Mariana N de Lazarín, donde decenas de padres se congregaron para protestar ante la nula respuesta de la directora y maestros del plante ante el presunto caso se acoso sexual entre niños de quinto grado.

La tutora de la víctima relató para medios locales que el jueves pasado la niña salió cohibida de la escuela y aunque en principio se rehusó a platicarle lo que pasó, un amigo de la niña se animó a decirle que "algo feo le pasó".

“Me dijo mi sobrina que un niño de su salón le alzó la falda, le tocó las piernas, le tocó los pechos y sus pompis, le dijo que no pasaba nada porque era normal. Yo esperé para ver la reacción de la directora y el maestro encargado del aula, pero a mí nadie me mandó llamar”, detalló la mujer según cita El Universal.

Padres piden expulsión de alumno de primaria de Toluca

Padres protestaron a las afueras de la escuela.

Familiares de la víctima solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación del Estado de México pues señalaron que no es la primera vez que el menor realiza este tipo de actos en contra de sus compañeros.

“Veo que están protegiendo más al agresor que a mi sobrina, porque sólo bajo mi solicitud fue que alejaron al niño de ella, en el recreo lo mandan a un aula donde no se acerque, de otra manera no habrían hecho nada, y es que no es la única afectada, hay más menores y están expuestas", reclamó la mujer.

Padres que se unieron a la protesta señalaron que el niño ha sido reincidente en agresiones contra otros estudiantes, a quienes indicó ha pegado les ha tirado el lunch y hasta ha agredido físicamente a una niña.

¿Qué es el acoso sexual escolar?

Durante el ciclo escolar 2022-2023 se han reportado diversos casos de acoso escolar en educación básica.

El acoso escolar es la agresión para ejercer poder sobre otra persona y que regularmente ocurre en las escuelas. Investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador.

En algunos casos se registra también acoso sexual escolar, donde la víctima es tocada indebidamente sin su consentimiento, similar al caso registrado en Toluca que dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, donde un alumno de primaria fue acusado de tocar a su compañera de clases.

