Piden a SEP atender la deserción escolar en México

Tras el amparo contra la implementación del nuevo plan educativo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) atender el problema de la deserción escolar en el país antes de implementar el nuevo programa educativo.

El presidente de la Coparmex Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos, señaló que existía la preocupación por la implementación de un nuevo programa educativo en las escuelas de educación básica, pero al suspenderse debido a un amparo, apuntó que lo idóneo será atender en primera instancia el problema de rezago educativo que persiste a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

El dirigente empresarial apuntó que la Secretaría de Educación Pública debe realizar un diagnóstico profundo para conocer la idoneidad del mismo, ya que dijo, existen muchas dudas sobre el rezago y hay problemas más urgentes que deben ser atendidos.

Deserción escolar según la SEP

En total 607 mil alumnos de diferentes niveles educativos dejaron la escuela.

De acuerdo con las estadísticas e indicadores de la Secretaría de Educación Pública en el ciclo escolar 2021-2022, más de 563 mil estudiantes de nivel bachillerato dejaron inconclusos sus estudios. Según el Inegi la principal razón es la falta de recursos económicos. En total, 607 mil alumnos de diferentes niveles educativos dejaron la escuela.

Durante la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la diputada hidalguense Sayonara Vargas Rodríguez, del PRI, expresó que se debe analizar el tema de abandono escolar y la gratuidad de la educación superior, “no hay un fondo para ello, no está escrito y no se tiene a la mano; es un tema que nos preocupa mucho, porque no viene asignado en el proyecto de presupuesto”.

¿Qué es la deserción escolar en México?

Educación en México.

Cuando hablamos de abandono escolar, nos referimos al alejamiento de los estudiantes de una institución educativa de la SEP antes de finalizar el grado o nivel escolar que estaba cursando. De acuerdo con la UNICEF en la educación secundaria, la causa principal de abandono escolar es el trabajo infantil producto de los bajos recursos y la necesidad de aportar económicamente a su hogar. Mientras que en adolescentes de media superior, trabajar para ayudar a sus familias es la principal causa de deserción escolar en México.

