Piden a Claudia Sheinbaum conservar Glorieta de las Mujeres que Luchan

Feministas y colectivas de mamás de jóvenes asesinadas piden a las autoridades de la Ciudad de México no retirar ni renombrar la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en la ex rotonda de Colón sobre Paseo de la Reforma, pues explican que es el único lugar público que tienen para ser vistas y escuchadas, y sus casos no queden en el olvido.

"Hace un año que tenemos este lugar, que ya es de mucha importancia para nuestro movimiento. Aquí venimos mamás a quienes nos han matado a nuestras hijas en crímenes de odio, como feminicidios, y también vienen mujeres jóvenes a apoyarnos en nuestro dolor y búsqueda..

"Necesitamos que se quede, porque si no volveremos a ser invisibles", exigió Flora Torres, mamá de una niña de 13 años asesinada en Guerrero, el 15 de octubre de 2020.

Comentaron que las autoridades no tiene derecho a quitarles este espacio en donde han encontrado cariño, y en donde se han reconfortado las víctimas al escuchar las historias que las unen.

En La Verdad Noticias te dejamos: 20 mil 148 mujeres desaparecidas en México; la mitad de los casos en Nuevo León.

Piden a Claudia Sheinbaum conservar la glorieta

Demandan no retirar Glorieta de las Mujeres que luchan

Madres de personas desaparecidas y colectivos pidieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respete la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y que no quite el espacio que representa un homenaje a las víctimas y el trabajo que las autoridades no han realizado para hallar a sus familiares.

“No buscan a delincuentes y menos a nuestros hijos desaparecidos, tienen que hacer su trabajo con dignidad”, señaló una de las madres, víctimas directas de desaparición.

“Aquí vamos a seguir de pie para decirles que es el Estado”, repitió.

Las familias que se congregaron pidieron que la Glorieta de las Mujeres que Luchan no sea retirado, pues las autoridades locales y federales deben tomarlo como una medida de reparación, pues nunca les entregarán a sus hijos.

“Señora Claudia esta Glorieta no va a ser tocada ni por usted”, enfatizó otra de la Víctimas, quien lleva dos años y medio buscando a su hijo.

“Vamos a luchar por esta glorieta, y vamos a resistir compañeras”, expresaron.

Te puede interesar: Dos menores de 13 años desaparecidas en Playa del Carmen

Piden estar de lado de las víctimas

Señalaron que si la mandataria capitalina está del lado de las causas de las víctimas no ponga a pelear a los colectivos y que si ella quiere llegar a la presidencia, debe demostrar estar con las víctimas.

“Decían decían, que todo cambiaría y todo era mentira, es la misma porquería”, gritaban.

El mensaje general fue que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dialogara con las madres de desaparecidos y que arribe a la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Por su parte, mujeres integrantes de colectivos de personas desaparecidas, expresaron que dicha glorieta se la merecen por el trabajo que realizan.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram